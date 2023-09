Sortie de certains jeunes de Walaldé : la cinglante réplique des partisans de Moussa sarr

Curieusement depuis quelques jours, des états-majors politiques mis en veilleuse depuis les dernières élections locales sont subitement devenus actifs, notamment sur les réseaux sociaux, colportant toutes sortes de contrevérités. Pourtant, depuis les élections locales, les occasions n’ont pas manqué pour les hommes politiques sérieux et ambitieux de se prononcer sur la situation politique du pays ou du département de Podor qui a été très animée.

Malheureusement, il a fallu qu’une information circule, annonçant la venue dans le département de Podor, plus précisément dans la commune de Ndioum, de Monsieur Amadou Bâ, Premier Ministre, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour que les vieux lions édentés en perte de vitesse s’agitent. Qu’elle soit vraie ou fausse, cette information a eu le mérite de révéler au public la frilosité de ceux qui s’autoproclamaient lion du département de Podor. En effet, il n’a fallu que quelques heures après l’annonce de cette nouvelle pour que les retraités politiques en manque d’imagination, lâchent leur meute sur les réseaux sociaux avec comme mot d’ordre de saboter les efforts de massification de la coalition entrepris par le vrai ingénieur politique, le Ministre Cheikh Oumar Anne, et ses collaborateurs.

Ces agitations ne traduisent que l’obnubilation de «ces politiciens à réaction» à conserver le peu qui reste de leur base politique. Base politique qui, d’ailleurs, ne cesse de s’effriter sous l’effet des gros coups de pioche du jeune loup aux dents longues, le Directeur du CROUS de Diamniadio qui a fini de conquérir les cœurs des jeunes de la commune de Walaldé et du département de Podor. L’heure de la retraite politique a sonné pour ces vétérans. A eux de choisir la manière de la prendre, elle peut être acceptée ou imposée.

La vérité est que Cheikh Oumar Anne est en avance sur ces vieux lions édentés qui n’ont que leurs réactions paniquées à opposer à son intelligence politique. Le Thierno de Ndioum a tout de suite compris que le département de Podor, bastion incontesté de Benno Bokk Yakaar est une zone stratégique et une cruciale étape dans la marche du candidat Amadou Ba vers le Palais présidentiel.

Dés lors, il a su, comme à l’accoutumée, monter finement cette activité de grande envergure pour que Podor tel un seul homme porte le candidat Amadou BA vers la magistrature suprême. Le Premier Ministre informé a été tout de suite séduit par le concept et donné son accord qui, du reste, traduit la bénédiction du grand chef, le président de la République. Chemin faisant, le Premier Ministre, Ministre des sports, candidat de la coalition BBY, a été empêché pour des raisons administratives, conduisant au report de cet important événement.

C’est surestimer ses capacités que de penser que de simples agitations de vétérans politiques sur les réseaux sociaux peut empêcher la venue du Premier Ministre dans le département de Podor. A ces nains politiques, nous conseillons d’emboîter le pas à COA, à travailler pour la remobilisation des militants, si tenté qu’ils en soient capables, afin que les joutes électorales de février 2024 ne soient qu’une formalité pour notre candidat Amadou Ba. Cheikh Oumar n’est pas dans des querelles de positionnement, il met son ingénierie politique, son leadership au service de la coalition et du Président Macky Sall. N’en déplaise aux retraités politiques, le Premier Ministre, candidat de la coalition BBY foulera bien les terres du Fouta dans les prochains jours.

Cellule Communication Liaison des amis de Moussa Hamady SARR