Une nouvelle triomphe de Viviane Chedid aux Etats-Unis

Après sa belle consécration aux Trace Awards à Kigali, la chanteuse sénégalaise a remporté, samedi 11 novembre, deux nouvelles distinctions aux États-Unis lors d’une cérémonie qui a enregistré la présence d’artistes tels que Aya Nakamura, Soul Bang’s entre autres.

Elle a reçu le Grand Prix de Best Francophone female artist et le Prix Icône female of the yea. African Entertainment Awards USA (AEA-USA) est un événement qui célèbre l’excellence en entrepreneuriat et en leadership communautaire dans l’industrie du divertissement en Afrique et dans la diaspora. La cérémonie a eu lieu au New Jersey en présence des plus grandes stars de la musique africaine et américaine.