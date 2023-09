Présidentielles 2024: Les responsables politiques de Bby de Sédhiou approuvent et valident le choix porté sur Amadou Ba

Le choix de Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle de février 2024 continue de faire la polémique. Mais, les membres de la majorité Présidentielle du département de Sédhiou sont très satisfaits du choix de Macky Sall.

La Présidente du Conseil Départemental de Sédhiou, Annette Seck Ndiaye et ses camarades félicitent le chef de l’Etat et valident la candidature de Amadou Ba.

Voici en intégralité le communiqué

La Coalition BBY et la Grande Majorité Présidentielle du département de Sédhiou à travers ses différentes structures s’est réunie en Assemblée générale ce Samedi 23 Septembre 2023 à l’effet d’analyser la situation politique nationale et de discuter des enjeux cruciaux liés au choix du Premier ministre M. Amadou BA comme candidat de la Coalition BBY à l’élection présidentielle de 2024.

Ainsi, les responsables de partis alliés présents et les mouvements de soutiens affiliés à la Mouvance Présidentielle, les maires, les élus locaux, les responsables jeunes et de femmes, ont félicité chaleureusement son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République et de la Coalition BBY pour sa décision historique de renoncer à sa candidature.

Les Responsables de la Coalition BBY de Sédhiou ont largement magnifié les nombreuses avancées notées dans la région qui sous le magistère du Président de la République, a connu une marche résolue vers l’émergence.

Dans un enthousiasme grandissant, ces Responsables de la coalition comme cité précédemment, réaffirment, sans ambages, leur ancrage dans la Coalition Benno Bokk Yaakaar et la grande majorité présidentielle et expriment leur loyauté indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL. À cet effet, ils approuvent et valident sans réserve le choix judicieux porté sur le Candidat M. Amadou BA et s’engagent résolument à le soutenir pour une victoire éclatante à l’élection présidentielle de février 2024 dès le premier tour du scrutin.

En définitive, les Responsables de la Coalition BBY et de la grande mouvance présidentielle, invitent les militants et sympathisants du département de Sédhiou à cultiver l’unité et la concorde, à investir le terrain et à travailler dans une parfaite synergie des forces pour garantir une belle victoire de la Coalition BBY au soir du 25 Février 2024.