PRÉSIDENTIELLE DE 2024: Des leaders de Macky 2012 mettent en place la coalition Sénégal 2024

En perspective de l’élection présidentielle de février 2024, la Coalition Sénégaal 2024 a été mise en place par des leaders de la première heure de Macky 2012 et d’autres partis politiques et de mouvements citoyens. Sous la houlette du Professeur Moustapha Samb, ladite coalition va choisir un candidat pour la Présidentielle de 2024.

Des leaders et fondateurs de la coalition Macky 2012 ont lancé la coalition Sénégal 2024. Face à la presse, Pr Moustapha Samb rappelle que Macky Sall a choisi un candidat et que leur coalition Senegaal 2024 en a pris acte.

« Ainsi, notre Coalition, renforcée par des partis non membres de BBY compte investir le candidat qu’elle estime capable d’opérer des changements réels pour notre pays », soutient Pr Samb. Il a dévoilé les objectifs de leur coalition qui restent à défendre la République, travailler pour consolider l’Etat de droit et la bonne gouvernance, défendre les valeurs sénégalaises, travailler au développement socio-économique du Sénégal et participer à toutes les échéances électorales. « Le choix du candidat en question se fera sur la base des principaux axes de notre programme et des premières mesures que nous jugeons nécessaires et urgentes à prendre », fait-il savoir.

De son avis, il urge de lutter vigoureusement contre la recrudescence exponentielle de l’immigration irrégulière par pirogues. « Le candidat, élu Président de la république devra s’atteler à la recherche de solutions à la question dramatique de l’immigration clandestine et celle liée au chômage des jeunes. C’est pourquoi nous préconisons l’organisation des Assises de la jeunesse pour la prise en charge globale de leurs besoins à l’heure du pétrole et du gaz sans oublier l’importance capitale de l’agriculture qui est la clé de voûte de la souveraineté alimentaire », dit-il.

A l’en croire, la perte d’un point de croissance, cette année, du fait des manifestations et destructions des biens publics et privés, montre la nécessité de pacifier le climat politique et social, de donner plus d’importance à la concertation entre acteurs politiques, de renforcer en moyens les Forces de Défense et de sécurité tout en leur assurant une bonne formation.

« Le Sénégal doit rester ce pays phare de la démocratie en Afrique tout en renforçant sa cohésion et sa concorde nationales », laisse-t-il entendre.