Présidentielle de 2024: Aly Ngouye Ndiaye fera une déclaration officielle le samedi prochain

Peut on dire que c’est acté ? En effet, le candidat Aly Ngouye Ndiaye sortira des samedi de son mutisme suite à sa démission du gouvernement après que le président Macky Sall a porté son choix sur Amadou Ba candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024.

Si on se fie de sa cellule de communication conduite par le journaliste Mamadou Aïcha Ndiaye, l’ex ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, le maire de Linguere Aly Ngouye Ndiaye va procéder à la déclaration officielle de sa candidature à l’élection présidentielle le samedi 7 Octobre 2023 à 15h au Magic Land Dakar .Ainsi ,une démonstration de force du côté des militants et sympathisants d’Aly Ngouye Ndiaye est annoncée.

De son Djoloff natal, en passant par le Ndiambour, le Baol, le Walo, le Cayor, la mobilisation est entrain de sonner à l’heure pour pousser au Candidat Aly Ngouye Ndiaye à la victoire au soir du dimanche 25 février 2024. A en croire des populations du département de Linguere rencontrées sur place, tout le Djoloff est derrière son fils (Aly Ngouye Ndiaye) pour lui donner cent pour cent de parrains d’abord, une victoire éclatante le 25 février prochain renchérissent-ils.

Poursuivant ,ces derniers de dire que vu les réalisations qu’Aly Ngouye Ndiaye a faites dans le Djoloff sur le plan social, éducatif, sanitaire, financement des jeunes et des femmes, des infrastructures la liste est loin d’être terminée, ces mêmes résultats sont notés partout dans le pays et même à l’extérieur suffisants que le parrainage et la victoire au jour J pour le candidat Aly Ngouye Ndiaye ce sera comme une lettre à la poste soutiennent t-ils.

On ne le dira jamais assez, l’histoire retiendra dans le champ politique qu’Aly Ngouye Ndiaye est le premier Djoloff Djoloff à penser ou à tenter briguer le suffrage universel des Sénégalais pour ensuite être le locataire du Palais de la République du Sénégal. Du coup , déjà certains de ses militants affirment une victoire du petit fils de Ndiadiane Ndiaye ( Aly Ngouye Ndiaye) qui a quand même oser fulminent -ils.

Selon des pro Aly Ngouye Ndiaye, le Djoloff a connu de grands politiciens ( Maguette Lo, Abdoulaye Niang, Daouda Sow, Aly Saleh….). Aujourd’hui avec l’évolution du temps, leur fils ou petit fils à l’image d’Aly Ngouye Ndiaye rêve de conduire les reines du pays de par son expérience homme d’État, son engagement, son dévouement au travail, son professionnalisme, son patriotisme les qualifications en restent arguent ils

Dans tous les cas, eu égard à la forte mobilisation des militants et sympathisants ,le Magic Land suffira t-il pour accueillir la manifestation qui promet de regrouper des milliers et des milliers de personnes rapportent des proches d’Aly Ngouye Ndiaye.

Samba khary Ndiaye Linguere