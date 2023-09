Polio en Ukraine: L’OMS déclare officiellement la fin de l’épidémie

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement déclaré, jeudi, la fin de l’épidémie de polio en Ukraine. La Commission régionale européenne pour la certification de l’éradication de la poliomyélite a ainsi entériné la clôture de la flambée lors de sa réunion annuelle du 8 septembre. Kyïv a franchi cette étape importante – arrêter la transmission du virus qui menaçait la vie et l’avenir de ses enfants et empêcher sa propagation à d’autres pays – malgré la guerre qui se poursuit en Ukraine.

Le virus, détecté en octobre 2021, avait entraîné la déclaration d’une situation d’urgence dans les oblasts (régions d’Ukraine) concernés, mais les autorités sanitaires sont à présent parvenues à l’enrayer. Une situation fortement compliquée par la guerre, explique Hans Kluge, Directeur régional pour l’Europe au sein de l’OMS.

Un succès de santé publique malgré les défis liés à la guerre

« Malgré les défis sans précédent, les mesures prises par le ministère ukrainien de la Santé publique afin d’enrayer la propagation du virus en Ukraine et au-delà des frontières sont admirables », a ajouté le Directeur régional de l’OMS. « Arrêter la propagation du poliovirus au milieu d’une guerre dévastatrice est une réussite majeure et une démonstration claire de l’engagement politique au plus haut niveau du gouvernement ukrainien en faveur du bien-être de sa population ».

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, le virus, qui serait originaire du Pakistan, mais qui avait aussi été observé au Tadjikistan, a été détecté pour la première fois à l’automne 2021 chez un enfant. En décembre, un deuxième enfant est devenu paralysé et 19 autres contacts étroits ont été testés positifs, sans développer de symptômes.

En octobre 2021, la détection du poliovirus en Ukraine a déclenché la déclaration d’une urgence de santé publique dans les oblasts touchés où le virus avait été initialement détecté. Immédiatement après la propagation du virus, des groupes de travail avaient alors été déployés dans les régions concernées avec l’aide d’experts de l’OMS et de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP).

Poursuite du travail de prévention de la polio et d’autres maladies évitables

Au mois de décembre, les enfants âgés de six mois à six ans qui n’avaient pas reçu les doses nécessaires ont été vaccinés contre le virus via une campagne à grande échelle entamée en février 2022, au moment où la Russie a envahi l’Ukraine. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre les flambées, aucune nouvelle détection de poliovirus n’a été faite après décembre 2021.

« La flambée est désormais terminée, mais notre travail de prévention de la polio et d’autres maladies évitables par la vaccination en Ukraine se poursuit malgré tous les obstacles. Tant que la polio restera une menace mondiale, l’Ukraine restera vulnérable », a déclaré dans un communiqué le Dr Viktor Liashko, ministre de la Santé de l’Ukraine. Kyïv entend maintenir une couverture vaccinale de routine élevée dans tout le pays.

A noter que le virus de la polio se transmet par l’eau ou les aliments contaminés par des matières fécales humaines. Elle touche principalement les enfants et peut entraîner une paralysie.