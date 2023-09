« Oustaze » Antoine Diome séduit Tivaouane

C’est la vedette de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane. Antoine Diome, le ministre de l’Intérieur, a eu droit à des ovations et des félicitations de la part des autorités religieuses et du public lors de ladite cérémonie. Il a séduit la salle avec des versets du Coran et un cours magistral sur l’histoire du Prophète Mouhamed (PSL).

Emboitant le pas à Serigne Moustapha Sy Al Amine qui, dans son discours, a chanté la grandeur du prophète Mouhamed, Antoine Diome a évoqué et détaillé avec des versets coraniques le sens de la Salatoul Fatiha : Allah y décrit la majestuosité, la nature majestueuse de son envoyé. C’est ainsi qu’il a arraché le sourire à toute l’assistance et des applaudissements nourris qui ont fait vibrer la salle pendant plus d’une minute. Porteur du message du chef de l’Etat, Antoine Diome a dans son discours transmis les remerciements de ce dernier qui estime incommensurable le rôle des chefs religieux dans la préservation de la stabilité du pays. «Le Sénégal ne serait pas ce qu’il est sans les chefs religieux et les confréries », a-t-il dit.