Oustaz Oumar Sall envoyé en prison

Après deux retours de parquet, le célèbre prêcheur a été placé sous mandat de dépôt par le procureur, selon son avocat, Me Babacar Ndiaye. Le prêcheur, par ailleurs maître coranique sera jugé le 1er décembre prochain au Tribunal de grande instance (TGI) de Dakar. Le prévenu a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), suite à une plainte déposée par le Collectif des talibés Cheikh. Il est accusé d’avoir dénigré des pratiques cultuelles de la confrérie des tidianes, dont la Wazifa et l’Hadaratoul Jummah. Il est poursuivi pour diffamation et insulte commises par le biais d’un système informatique envers un groupe de personnes se distinguant par la religion et provocation par un moyen de diffusion publique, d’actes d’intolérances entre des personnes de sectes religieuses différentes.

