GO: Ce n’est pas bien, ce qui est arrivé à Coura

Le sénégalais ? On le connaissait un peu partout pour son côté « saye-saye », parfois « truand » ou escroc sur les bords, mais presque jamais violent.

Au contraire, serviable, très galant et défenseur de la veuve et de l’orphelin, il a une bonne réputation, surtout dans les pays d’exil où son comportement le différencie de bien d’autres émigrés.

En somme, un homme charmant et serviable donc, tant qu’il ne rencontre que la justice et l’équité à sa porte. Ce qui n’a pas été le cas dimanche avant-hier lors de la visite de la députée Coura Macky à New-York. Dimanche, la parlementaire qui en fait souvent un peu trop, a passé un sale quart d’heure devant des adversaires du régime résidant au pays de l’oncle Sam.

Ces derniers qui en veulent terriblement à l’État pour l’emprisonnement de Sonko dont ils exigent la libération immédiate, n’ont pas manqué de le faire savoir à Coura qui a eu la malchance et le culot de s’incruster dans leurs rangs pendant leur manifestation. Aspergée d’eau, et mouillée jusqu’aux os, elle n’a dû son salut qu’à l’arrivée des flics qui l’ont tirée d’affaire non sans grand mal. Mais….n’est-ce pas elle qui récemment exhibait une arme à feu à l’Assemblée, défiant tous ses adversaires politiques ?

Sébé