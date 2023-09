Gamou 2023: Les disciples entreprennent le nettoyage de la grande mosquée de Médina Baye

Dans le cadre des préparatifs de la célébration du Gamou 2023 dans la ville religieuse de Médina, les préparatifs vont bon train dans la cité religieuse. D’ailleurs, pour les besoin de l’évènement, un chèque de 10 millions a été établi pour le district sanitaire de Kaolack pour l’achat de médicaments. Coté hygiène, les travaux de nettoyage ont été entamés par les disciples.

À Médina Baye, une initiative remarquable a été lancée par les disciples de Cheikh Al Islam. En effet, ces derniers se sont engagés dans une tâche conséquente: le nettoyage de la grande mosquée de la ville. Une action qui témoigne de leur dévouement et leur respect envers ce lieu de prière.

Les participants à cette opération ont mis en avant leur volonté de préserver la propreté de ce lieu sacré, qui accueille régulièrement de nombreux fidèles. Ce geste, au-delà de son aspect pratique, est également perçu comme un acte de dévotion envers Cheikh Al Islam, figure spirituelle respectée. Il est à noter que cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation de la mosquée et de son environnement. Les disciples de Cheikh Al Islam, par cet acte, réaffirment leur attachement à la préservation de leur patrimoine religieux et culturel.

Pour le compte de la célébration du Gamou dans la cité religieuse de Médina Baye, il note que 1203 agents seront mobilisés, 05 nouvelles ambulances sont octroyées et 43 ambulances mobilisées. Le comité d’organisation, dirigé par Cheikh Baye Mamoune Niass, fait face à de nombreux problèmes qui hantent leur sommeil. En effet, lors d’une réunion préparatoire avec le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, Cheikh Tidiane Gaye, le vice-président du comité, a énuméré leurs préoccupations majeures, surtout en cette période d’hivernage, l’inondation de certains quartiers de Médina Baye, le problème de la mobilité occasionné par la dégradation excessive des routes de Kaolack, l’assainissement et la santé ont été au cœur des débats.