Elections Présidentielles 2024: 66 candidats pour un « FAUTEUIL »  

Qui succèdera à Macky Sall aux prochaines Elections Présidentielles ? Après la décision du président sénégalais de ne pas se présenter en 2024 pour un 3e mandat, tout reste ouvert. Une présidentielle dans un contexte crispé par les décisions de justice concernant celui qui fait figure de principal opposant, le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Mais aussi le nombre pléthorique de candidats risquent de poser plusieurs problèmes notamment sur l’impression du nombre de bulletins mais aussi du temps de vote.

A cinq mois de la présidentielle, il existe déjà 66 candidats pour une population de 18 Millions d’habitants. Un peuple divisé est un peuple qui échoue. out le monde veut être candidat à la présidentielle de février 2024. Et la liste des candidatures est loin d’être close et pourrait s’allonger encore davantage.

La barre des 70 candidatures annoncées a été franchie. Ce qui est énorme pour un pays d’à peine de 17 millions d’habitants. Heureusement que l’Etat a mis en place des garde-fous pour limiter les candidatures à la magistrature suprême.

LISTE DES CANDIDATS DECLARES

1-Khalifa Sall

2-Ousmane Sonko

3-Déthié Fall

4-Malick Gakou

5-Babacar Diop

6-Al Hassane Niang

7-Aminata Touré

8-El hadj Diouf

9-Moussa Diop

10- Mouhamed Ben Diop

11-Mor Faye

12-Abdourahmane Diouf

13-Siré Sy

14-Bougane Gueye

15-Mary Teuw Niane

16 – Aliou Lo

17 – Cheikh Abdou Bara Dolly

18 – Mamadou Lamine Diallo

19 – Cheikh Dieng

20 – Cheikh Oumar Diagne

21 – Ndongo Ndiaye

22 – Abdoul Mbaye

23 – Idrissa Seck

24 – Alioune Sarr

25 – « Mo Gates »

26 – Papa Djibril Fall

27 – Ibrahima Datt

28 – Mamadou Diop Decroix

29 – Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba

30 – Daouda Ndiaye

31 – Ibrahima Cissokho

32- Fatou Samake Thiam

33- Moustapha Kane

34 – AIDA (Aissatou) Mbodj

35 – Rose Wardini

36-Doudou Sidibé

37-Anta Babacar Ngom

38-Thierno Alassane Sall

39- AMADOU BA

40-Karim Wade

41- Boubacar Camara

42-Mamadou Ibra Kane

43-Malick Gueye

44-Mamadou Sow

45-Jean Baptiste Diouf

46- Birima Mangara

47-Aly Ngouille Ndiaye

48-Cheikh Allassane Sene

49-DJIDIACK FAYE

50-Mayacine Camara

51-Ibrahima Khalil Diouarra

52-Dr Serigne Gueye Diop

53-Mame Boye DIAO

54- Dr Aliou Camara

55-Mamadou DIEYE (capitaine)

56-Dr Cheikh Tidiane Gadio

57-Pr Amsatou Sow Sidibé

58-Salla Mar

59-cheikh bamba Diéye

60-Moubarack Lô

61-Pr Daouda N’DIAYE

62-Alpha Thiam

63-Abdourhame Sow

64-Serigne Mbacke N’DIAYE

65-Serigne Mboup

66-Yatassaye.