Démission dans le gouvernement de Macky SALL: Aly Ngouille NDIAYE obtient le soutient de Dahra Djoloff 

Les partisans de l’ex ministre Aly Ngouye Ndiaye en phase avec sa démission du gouvernement et lui demandent de maintenir sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.

On ne le dira jamais assez, à Dahra Djoloff les partisans et sympathisants de l’ex ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire Aly Ngouye Ndiaye sont en phase à cent pour cent avec leur Mentor (Aly Ngouye Ndiaye) quant à sa démission du gouvernement suite au choix porté sur Amadou Ba par son Excellence le Président de la République Macky Sall comme candidat de BBY en 2024. En effet, c’est au cours d’un point de presse tenu ce matin à Dahra Djoloff que ces derniers ont fait cette déclaration.

Un hôtel de la place qui abritait la rencontre était pleine de monde( jeunes et femmes) venus de tous les horizons de Dahra Djoloff se sont mobilisés pour se faire entendre. Ainsi, selon El Hadji Malick Diop un des leurs, face à la presse de rappeler que ce sont les militants ,amis et collaborateurs du ministre Aly Ngouye Ndiaye , basés à Dahra Djoloff, tous sont totalement en phase avec ce dernier le fait de quitter le gouvernement et la coalition Benno Bokk Yakaar car ils(les jeunes et les femmes derrière Aly Ngouye à Dahra) ,ne sont pas d’accord sur le choix de BBY fulmine t-il.

Poursuivant ,au nom de ses pairs, El Hadji Malick Diop de réaffirmer leur engagement et leur attachement à accompagner Aly Ngouye Ndiaye sur sa décision et de ce qui adviendra. A l’occasion, le responsable politique El Hadji Malick Diop, en collaboration avec ses camarades de demander solennellement à Aly Ngouye Ndiaye de maintenir sa candidature parce que comme tous les autres, Aly Ngouye Ndiaye est un sénégalais et qu’il a le meilleur profil pour diriger ce pays vu son parcours, son comportement, sa dignité, ses compétences argue El Malick Diop. Lui emboîtant ses pas, un autre responsable politique à Dahra Djoloff Seyni Gningue ,de nous dire que jusque-là, il est très optimiste qu’Aly Ngouye Ndiaye sera candidat en 2024 d’où à l’en croire, Aly Ngouye Ndiaye ne renoncera pas car il mérite d’être le Président de la République du Sénégal en 2024.

S’agissant de son parcours, El Hadji Malick Diop de déclarer qu’Aly Ngouye Ndiaye a occupé plusieurs postes dans ce gouvernement et il a fait ses preuves au vu et au su de tous les sénégalais. << Nous attendons la décision définitive de l’édile de Linguere, mais nous ne serons pas surpris de sa décision quoi qu’il en soit>> a rapporté El Hadji Malick Diop.

Dans leur face à face avec la presse, le responsable politique Mbaye Wade très loyal à Aly Ngouye Ndiaye et le jeune Lahat Ndiaye, eu égard à leurs camarades soutiennent qu’ils sont prêts à battre campagne pour Aly Ngouye Ndiaye et à lui porter à la tête de ce pays en 2024. Parlant du parrainage, El Hadji Malick Diop dira que cela ne peut pas être un handicap pour Aly Ngouye Ndiaye car il est connu partout dans ce pays, il a parcouru toutes les régions, donc c’est pas quelqu’un que l’on présente aux Sénégalais, aux africains a-t-il martelé.

Les partisans d’Aly Ngouye Ndiaye à Dahra Djoloff présents au point de presse attestent que vu sa notoriété, son ouverture, son travail Aly Ngouye Ndiaye n’aura pas de difficultés pour remplir cette mission ( le parrainage). Mieux au regard de ses tournées agricoles dans le pays en vue de relancer le secteur de l’agriculture, lesquelles tournées l’ont mené à Tamba, Kolda, Fatick, Kaffrine, Sédhiou entre autres ,suffisent pour monter ses preuves.

Pour El Malick Diop,le parcours d’Aly Ngouye Ndiaye ne date pas du département de l’agriculture,mais d’abord de l’industrie et des mines, de l’intérieur partout où il est passé Aly Ngouye Ndiaye à fait ses preuves peste El Malick Diop. Par son courage, son honnêteté,son ambition qui est le moteur de la vie,Aly Ngouye Ndiaye a le droit de poser sa candidature comme tout sénégalais nous dit El Malick Diop. Profitant de cette opportunité,El Hadji Malick Diop et Seyni Gningue,invitent les sénégalais,la diaspora à soutenir la candidature d’Aly Ngouye Ndiaye afin qu’il occupe le fauteuil présidentiel au soir du 25 février 2024. Toutefois,El Hadji Malick Diop de signaler qu’officiellement dans quelques jours,Aly Ngouye Ndiaye ne tardera pas à se prononcer mais le fait de maintenir sa candidature ne leur surprendra pas dit-il.

Samba khary Ndiaye (Linguere)