Coupe du monde féminine 2023/Hand-Ball : Le Sénégal veut écrire une nouvelle histoire

Le 29 novembre prochain débute le championnat du monde féminin de handball du côté de la Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède). L’Équipe du Sénégal, l’un des quatre pays africains qualifiés à cette compétition, va tenter de réaliser l’exploit.

Pour cette seconde participation à un mondial après le mondial Japonais en 2019, l’Équipe du Sénégal aura un coup à jouer lors des prochains championnats du monde de handball féminin conjointement organisé par la Norvège, le Danemark et la Suède. Les Norvégiennes, championne du monde en titre, sont les favorites de ce tournoi. Toutes les plus grosses nations seront présentes excepté la Russie qui n’est toujours pas autorisé à jouer à cause du conflit en Ukraine.

Dernière étape avant de s’envoler en Norvège pour le championnat du monde, le Tournoi de France promet un bel événement sportif, festif et spectaculaire dans le nouveau Palais des Sports de Caen. Les 24 et 26 novembre prochain, la France, le Sénégal, le Cameroun et la Corée du Sud s’y retrouveront pour s’affronter et peaufiner les derniers détails de leur préparation au Mondial.

Dans un groupe A aux côtés de la Suède un des pays hôtes, la Croatie et la Chine, l’Équipe du Sénégal ambitionne de se qualifier pour le tour suivant. Ce qui serait historique pour les vice-championnes d’Afrique de 2019. Sur le papier, les lionnes sont loin de faire partie des favorites de cette 26e édition, mais peuvent accrocher l’une des trois places qualificatives. Pour rappel, dans un championnat du monde, les trois premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour le tour suivant et le dernier est reversé en Coupe du Président. La poule A croisera donc la poule B au tour suivant. Une poule composée Cameroun, Hongrie, Monténégro, Paraguay

Les poules de la compétition Groupe A : Chine, Croatie, Sénégal, Suède Groupe B : Cameroun, Hongrie, Monténégro, Paraguay Groupe C : Autriche, Corée du Sud, Groenland, Norvège Groupe D : France, Islande, Slovénie, Angola

Groupe E : Chili, Danemark, Roumanie, Serbie Groupe F : Allemagne, Iran, Japon, Pologne Groupe G : Brésil, Espagne, Kazakhstan, Ukraine Groupe H : Argentine, Congo, Pays-Bas, République Tchèque