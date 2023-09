Boun Abdallah et les autres : sonner le glas de la dissidence au péril de la coalition Benno Bokk Yaakaar

Depuis quelques mois des voix et pas des moindres s’élèvent pour porter une candidature à la candidature ou pour s’insurger depuis quelques semaines contre le choix porté sur Amadou Ba au nom de la coalition au pouvoir BBY pour briguer le suffrage des sénégalais à l’élection Présidentielle du 25 février 2024.

Un choix accepté d’une part mais d’autre part contesté ou remis en cause par des personnalités politiques qui ont toujours montré leur allégeance ou loyauté au Président de la République Macky Sall. Le Chef de l’Etat sénégalais pour couper court à toute sorte de confusion ou de manipulation a pris la parole depuis New York à l’occasion d’une rencontre avec ses militants établis au pays de l’Oncle Sam, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, pour mettre en garde les éventuels fauteurs de troubles ou fractionnistes qui pourraient anéantir ou amoindrir les chances de la coalition BBY durant ces joutes électorales aux enjeux multiples.

Parmi ceux qui s’opposent au choix porté sur Amadou Ba, on peut citer Aly Ngouille Ndiaye, l’ancien Ministre de l’Agriculture et ancien souteneur du candidat Macky Sall à l’élection présidentielle de 2012 face au Président sortant Abdoulaye WADE qui finira par perdre ces élections au deuxième tour. C’est aussi le cas de Serigne Guèye Diop maire de Sandiara, de l’ancien Ministre conseiller Ndongo NDIAYE, d’Abdou Aziz Diop lui aussi Ministre conseiller, de Mame Boye Diao ancien Directeur général de la Caisse de dépôt et de consignations, d’Alioune Sarr de l’AFP et d’autres membres de la coalition au pouvoir qui préfèrent pour le moment cacher leur jeu.

La seule candidature moins compréhensible et qui a surpris plus d’un sénégalais est celle de l’ancien Premier ministre et collaborateur de longue date du Président de la République Mahammed Boun Abdallah Dionne. Un homme connu pour sa fidélité, sa loyauté et son engagement aux côtés du Président de la République avec qui il a toujours entretenu des relations empreintes d’amitié, de cordialité et de respect mutuel. Aujourd’hui avec ces élections cruciales qui se profilent à l’horizon, il serait de bon aloi de voir les deux personnalités politiques cheminer ensemble, la main dans la main, pour aller à la conquête des suffrages des sénégalais.

C’est pourquoi une mission de bons offices dirigée par le patriarche Moustapha Niasse ne serait pas de trop pour rapprocher les deux hommes ou trouver une solution à l’amiable. Moustapha Niasse, ancien Président de l’Assemblée nationale jouit de la haute estime de Macky Sall et de Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Des questions et solutions urgentes sont attendues avant la formation du nouveau gouvernement prévue très prochainement car il urge d’y aller avec beaucoup de prudence et de responsabilité. Monsieur le Président de la République, Macky Sall, très concerné par cette affaire doit peser de tout son poids pour permettre aux parties prenantes de se parler et de trouver les meilleures voies pour une union sacrée autour du choix porté par la mouvance présidentielle en l’occurrence Amadou Ba. Sinon, le réveil risque d’être brutal pour toute la coalition Benno Bokk Yaakaar et bonjour les dégâts.

Mbaye DIOUF