Attentat terroriste d’Ankara: Djibouti et le Sénégal condamnent

Selon un communiqué du ministère djiboutien des Affaires étrangères et une publication du président sénégalais Macky Sall.

Djibouti et le Sénégal ont condamné l’attentat terroriste survenu, dimanche, dans la capitale turque, Ankara. ‘Nous condamnons l’attaque terroriste d’Ankara et sommes aux côtés du peuple et du gouvernement turcs », a indiqué lundi le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Djibouti.

De son côté, le président sénégalais Macky Sall a exprimé sur la plateforme X »sa condamnation ferme de cet acte ignoble qui a eu lieu le 1er octobre à Ankara ». « J’exprime ma solidarité et mon soutien au président turc Erdogan et au peuple turc ami », a-t-il assuré.

Le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, a déclaré dans un post sur la plateforme X qu’une attaque terroriste s’était produite vers 06h30 GMT dans la capitale, Ankara, faisant deux blessés légers parmi les agents de sécurité. Il a souligné que l’un des terroristes s’est fait exploser, tandis que les forces de sécurité ont réussi à neutraliser le second.

Plusieurs pays arabes ont condamné l’attaque terroriste perpétrée, dimanche, dans la capitale turque, Ankara. L’Égypte a exprimé son entière solidarité avec le peuple et le gouvernement turcs, souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés. L’Arabie saoudite a condamné l’attaque terroriste et a souligné son rejet de toutes les formes de violence, de terrorisme et d’extrémisme. Le Qatar a également condamné l’attentat terroriste et a souligné son « ferme rejet de la violence et du terrorisme, quels qu’en soient les motifs et les objectifs ».