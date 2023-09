26 Septembre 2002: Naufrage du bateau « Le Joola » , « cette tragédie, elle n’est pas seulement personnelle, elle est collective »

Quand le jeudi 26 septembre 2002, le bateau Le Joola quittait le port de Ziguinchor, aucun passager, ni membre de l’équipage à bord, ne pouvait imaginer que c’était le dernier voyage du navire. En effet, dans la nuit du jeudi au vendredi 27 septembre, Le Joola sombrait dans les flots avec plus de 1800 personnes, dont 444 enfants. C’était le naufrage le plus meurtrier de l’histoire de l’Afrique.

En quittant Karabane, à quelques encablures de l’embouchure du fleuve Casamance, avec près de 2000 passagers et des tonnes de marchandises à bord, Le Joola se faisait déjà malmener par les vagues et le vent. Arrivé dans les eaux territoriales gambiennes, avec beaucoup de difficultés, selon les témoignages des rescapés, le bateau qui tanguait dangereusement, alors qu’il pleuvait, avait fini par se renverser.

https://www.lemonde.fr/afrique/video/2022/09/25/naufrage-du-joola-notre-enquete-video-sur-le-titanic-africain_6143072_3212.html?dmplayersource=share-link

L’accident qui est survenu dans la nuit, au moment où il pleuvait, ne donnait aucune chance aux nombreux passagers à bord, coincés au fond de l’eau. Mais malgré tout, au moins 64 personnes, dont une seule femme, étaient recensées comme étant les seuls rescapés du drame du bateau Le Joola, le « Titanic africain ».

L’américain Pat Wiley a passé une décennie à enquêter sur la tragédie du Joola. Il a publié ses conclusions dans son livre, « The sinking of MV Le Joola : Africa’s Titanic » (Le naufrage du MV Le Joola : le Titanic de l’Afrique), en 2013. Selon lui, le bateau a été non seulement surchargé, mais son état technique ne lui permettait pas de reprendre la mer dans ces conditions. Les activités du bateau avaient été interrompues entre septembre 2001 et septembre 2002 à cause de problèmes mécaniques. Il avait repris la mer seulement deux semaines avant le drame. Pat a aussi souligné qu’il n’y avait pas de gilets de sauvetage, ni de canots opérationnels à cet effet.