Organisation de CAN 2027 : Le Sénégal a perdu

La CAN de 2027 sera organisée par trois pays d’Afrique de l’Est, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. C’est la première fois que la CAN va revenir en Afrique de l’Est depuis 1976.

C’est la fin d’un suspense sinon d’une longue attente pour les suiveurs du foot africains et les pays candidats à l’organisation des Coupes d’Afrique 2025 et 2027. La CAF a tranché et, fidèle à son habitude depuis quelques années, elle a confié en même temps l’organisation de deux CAN à plusieurs pays.

Retirée à la Guinée en septembre 2022, l’organisation de la CAN 2025 a été donc attribuée au Maroc après un an d’atermoiements, de (faux) suspense, d’inspections et de lobbying en coulisses des pays candidats avec le royaume chérifien. Finalement, à quelques heures du vote des membres du Comex, l’Algérie a retiré sa candidature avant que la Zambie, et le duo Nigéria-Bénin, ne « décalent » leur candidature pour 2027 au lieu de 2025, laissant la voie royale au Maroc, seul candidat à l’ouverture des débats.