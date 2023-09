Urgent! Niger: L’ambassadeur français a quitté Niamey

L’ambassadeur de la France au Niger, Sylvain Itté a quitté, ce mercredi, Niamey, avec six de ses collaborateurs, après près d’un mois de quasi-blocus de sa résidence, ont annoncé plusieurs médias français. Le diplomate a décollé de Niamey mercredi en direction de Ndjamena, la capitale tchadienne, d’où il devrait s’envoler pour Paris, peut-on par exemple lire sur le site de Radio France internationale (RFI).

Avec six de ses collaborateurs, l’ambassadeur français a quitté la résidence de France de Niamey vers 4 heures (heure locale), sous bonne escorte d’un commando des forces spéciales françaises et de gendarmes nigériens, indique la même source.

Le diplomate s’est rendu à la base militaire de Niamey d’où il est parti à bord d’un avion militaire français. Ce départ est sans doute l’épilogue d’un bras de fer entre les autorités françaises et les militaires au pouvoir à Niamey depuis le renversement de Mohamed Bazoum, le président démocratiquement élu du Niger.

Le bras de fer est parti du refus de l’ambassadeur français de répondre à une convocation des autorités issues du coup d’Etat, Paris leur déniant toute légitimité de le faire.

Les militaires au pouvoir ont ensuite déclaré le diplomate français persona non grata et ordonné son expulsion dans la foulée. Cela a occasionné une montée de la tension entre Paris et Niamey sur fond de manifestations organisées par des soutiens de la junte.