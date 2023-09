SÉCURITÉ MARITIME: Plus de 500 pêcheurs et capitaines d’embarcations de Saint-Louis capacités

L’agence nationale des affaires de sécurité maritime est arrivée au terme de la formation de 5 jours de 511 pêcheurs, artisans et capitaines d’embarcations en théorie comme en pratique sur six modules autour de la sécurité en mer, la vie et le développement des activités offshore.

Voulant renforcer les capacités des capitaines d’embarcations qui sont déjà opérationnels sur le terrain et qui exercent leurs activités au quotidien, l’agence nationale des affaires maritimes avait décidé de former plus de 500 pêcheurs, artisans et capitaines d’embarcations non pontées exerçant des activités de pêche et de transports de passagers ou de marchandises vont bénéficier pour la cinquième fois.

La formation a duré 5 jours et au terme de cette dernière le directeur des agents de mer, El Hadj Abdoulaye Faye s’est dit satisfait et a indiqué que les objectifs sont atteints. « Nous pensons avoir atteint nos objectifs de sensibilisation des acteurs, notamment sur les aspects sécuritaires dans le cadre de la navigation et sur tout ce qui touche à la sécurité en mer. Ils ont reçu particulièrement des modules de formation sur la survie en mer, le secourisme, la prévention entre autres. Il y a beaucoup d’infrastructures qui ont été réalisées au niveau des zones de pêche. Il y a beaucoup de navires qui commencent à fréquenter zone et il ya aussi beaucoup d’autres navires qui vont venir’, a expliqué El Hadj Abdoulaye Faye, directeur des agents de mer.

Selon lui, de la survie en mer, au secourisme, en passant par les limites territoriales maritimes, la mécanique préventive, le développement des activités offshore et la sécurité en mer, rien n’a été laissé en rade. Et les coordonnateurs des conseils locaux de la pêche artisanale de Saint Louis et Lompoul qui ont pris part aux ateliers ont magnifié cette formation qui selon eux, vient à point nommé.

Des ateliers qui ont aussi permis aux formateurs et aux différents participants de discuter sur le phénomène de la migration irrégulière qui occupe le devant de l’actualité depuis plusieurs mois. À la fin des travaux, les 511 pêcheurs et capitaines d’embarcations qui ont pris part aux ateliers, ont tous reçu leur attestation de formation des mains des autorités de l’agence nationale des affaires maritimes du Sénégal.

MADA NDIAYE