GO: La dernière alternance ? C’était seulement hier, je me souviens !

Joal ! Je me rappelle, disait Senghor. Moi aussi. Plus d’autres choses comme les gouvernements qui se sont suivis depuis, particulièrement celui de l’an 2000 baptisé première alternance.

Je me souviens encore des vestes bariolées des tout nouveaux premiers ministres de Wade, et des autres « juste au corps » des « Bibendum » style Pa Niasse. Mais encore ces bretelles, bleu, blanc, rouge, costumées depuis Paris et ces pâles copies distribuées à Idrissa Seck, Pape Samba Mboup et autres volontaires du départ. Il y avait aussi les caftans de certains collaborateurs qu’on avait obligés à défiler à « Amy boutique » pour leur permettre d’avoir l’air un peu plus citadins, mais surtout la sortie du premier conseil des ministres où tout ce beau monde paradait comme une fournée de paysans qui se photographiait pour la première pause officielle.

C’était romantique la belle époque, et heureusement, qu’on nous a laissé des héritiers qui trônent encore fièrement dans les chantres de la deuxième alternance ou le sacre loupé du ‘’Yoon Yokkuté’’ a fait ses premiers pas avec ces dignes fils que nous risquons bientôt de perdre de vue, si en Février prochain ils ne parviennent plus à se maintenir en place, comme on dit dans les jardins d’enfants.



Sébé