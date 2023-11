« Falla Fleur » licenciée par Dakarnave

Le parcours du combat continue pour dite Ndèye Fatou Fall Falla Fleur. Après plusieurs mois de détention, elle vient d’être virer par son employeur. L’information est donnée par Juan Branco sur son compte X. Selon l’avocat français, c’est suite à une pression qu’elle a été licenciée.

« Falla Fleur, à peine libérée, licenciée par Dakarnave sur pression du gouvernement. Le larbinisme est une chose bien ancrée», écrit Me Branco qui interroge : «Qui pour la recruter ? ».

Placée sous mandat de dépôt le 7 juin dernier, Falla Fleur était poursuivie pour «appel à l’insurrection ou actes de nature à compromettre la sécurité publique et les lois du pays, provocation directe à un attroupement non armé et non suivi d’effet». Face au juge, elle a écopé de trois mois de prison ferme.