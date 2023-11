Ecoles de Formation en Santé au Sénégal: Près de la moitié ne respectent pas les normes

Dr Ndiaye a exprimé sa préoccupation sur la qualité de la formation dispensée dans ces établissements. Elle a notamment souligné l’inadéquation de situations où des étudiants en santé, après trois ans de formation, n’ont jamais eu l’opportunité de pratiquer sur des mannequins ou de faire des stages.

La ministre a également indiqué que les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur travailleraient conjointement pour résoudre ce problème. Elle a affirmé que l’ouverture d’écoles de formation en santé doit se faire en respectant les règlements et a assuré qu’avec la supervision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que du Premier ministre, des mesures seraient prises pour que ces établissements respectent les normes.