Championnats du monde des sourds : Les Lions prennent le dessus devant la Thaïlande

L’équipe du Sénégal de football des sourds a battu, 3-0, la Thaïlande, à l’occasion de son troisième match de poule des Championnats du monde de la catégorie (23 septembre au 7 octobre), en Malaisie.

Les Lions avaient battu, lors de la première journée, l’Argentine (2-0), avant de concédé le nul (2-2), contre l’Ukraine, pour leur deuxième sortie. L’autre match du groupe s’est soldé par une large victoire, 5-0, de l’Ukraine sur l’Argentine.

Les Ukrainiens sont premiers du groupe, grâce à un meilleur goal-average +11, contre +5 pour les Lions, deuxième la poule. Dix-neuf pays prennent part à la Coupe du monde des sourds 2023.

Les Lions ont remporté la première édition du Championnat d’Afrique des sourds en septembre 2021. Ils avaient battu le Mali en finale, 1-0. Le Sénégal est cinquième au classement général des derniers Deaflympics, les Jeux olympiques réservés aux sourds, qui se sont déroulés du 1er au 15 mai 2022, à Caxias do Sul, au Brésil.

Les Championnats du monde de football des sourds sont une compétition mondiale organisée, tous les quatre ans, par le Comité international des sports pour les sourds (CISS), chez les hommes et les dames, en même temps.

Chez les hommes, la Turquie est la nation la plus titrée avec deux trophées remportés lors des deux dernières éditions de 2012 et 2016. Chez les dames, les Etats-Unis sont aussi le pays le plus titré avec deux coupes (2012 et 2016). La première édition a été remportée par la Russie, en 2008.