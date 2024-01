Yewwi Askan Wi: Le parrainage de Habib Sy par les députés crée un profond malaise

Par peur d’ une éventuelle invalidation des candidatures d’Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, les députés du Pastef avaient parrainé Habib Sy par précaution, un troisième candidat surprise qui risque de crée un malaise.

Habib Sy a créé la surprise en s’offrant le luxe de se faire parrainer par des élus. Suffisant pour créer le malaise à ‘’Yewwi Askan Wi’’ où la question qui taraude les esprits est de savoir quelle est l’identité des députés qui ont soutenu sa candidature de l’ancien maire de Linguère.

‘’SourceA’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mardi précise qu’au départ, les députés de Aïda Mbodj et de Déthié Fall s’étaient seulement engagés à parrainer la candidature d’Ousmane Sonko et non de deux candidats encore moins de celle de l’ancien directeur de Cabinet du président Abdoulaye Wade.

Est-ce que Ousmane Sonko lui a remis uniquement une liste d’élus de Pastef ou y a-t-il inclus ceux de Déthié Fall et Aïda Mbodj ? S’interroge le journal.