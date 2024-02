Yeumbeul Sud : Un charretier transforme une adolescente de 13 ans en objet sexuel

Un charretier est accusé d’avoir transformé la fille de sa colocataire âgée seulement de 13 ans en objet sexuel. Une histoire qui a fini par détruire les relations de voisinage entre le charretier C. Senghor et la famille Ndiaye, sis au quartier Natangué.

Le quartier « Natangué » à Yeumbeul Sud est secoué par une affaire de mœurs. En effet, un charretier est accusé d’avoir transformé la fille de sa colocataire âgée seulement de 13 ans en objet sexuel en contre parti de quelques pièces de monnaie. Selon les informations, la jeune fille de 13 ans a fait irruption dans la chambre du charretier pour quémander de l’argent à ce dernier pour payer le dîner. Il refusa et somma à la petite de sortir de la chambre, mais elle s’entêta. Trainant toujours dans la chambre, malgré qu’il l’ait chassé. Le charretier bondit de son lit et essaye de récupérer l’argent des mains de la fille qui résiste de son côté. Face à ce bras de fer, le charretier bouscula la fille sur son lit conjugal avant de la violer, lui remettre ensuite de l’argent et la laisser partir en douce.

Depuis, il répéta à plusieurs reprises des viols sur la mineure en contre parti de quelques pièces de monnaie. Selon le journal, le dernier acte de viol remonte au mois de janvier dernier. Sachant que son secret est mis à nu, il décida d’aller vers la mère de sa victime pour s’excuser. Piégé par sa voisine, il avoua et déclara avoir couché plusieurs fois avec la fille. Des aveux qui ont mis la mère de la petite fille dans une colère incontrôlable. Après avoir proféré des énormités contre son voisin, elle a déposé une plainte au poste de police de Yeumbeul Sud.

Interpellé par la police, le charretier a avoué, mais soutient n’avoir abusé de la mineure qu’une seule fois. Une déclaration que la petite a balayée d’un revers de main soutenant avoir été violé à plusieurs reprises.

C. Senghor a donc été déféré mercredi devant le parquet pour viol commis sur une mineure de moins de 15 ans.