Yeumbeul Nord: Un charlatan terrorise tout un quartier 

Pour » exister » dans ce monde, certains misent sur des pratiques mystiques, en se faisant passer comme des charlatans aux yeux des populations. Et là, ils n’épargnent pas de « terroriser’’ les populations qui habitent dans des localités où ils résident. C’est le cas d’un charlatan qui n’hésite pas de terroriser tout un quartier à Yeumbeul Nord.

« Le charlatan verse de l’eau béni au niveau des rues et des ruelles où traversent ses voisins. Ce sont ses pratiques de tous les jours. Il attend la nuit pour enterrer des gris gris où fréquentent les jeunes du quartier. L’activité principale du charlatan, c’est de faire entrer des femmes mariées ou divorcées à tour de rôle dans une chambre qu’il a aménagé chez lui pour coucher avec elles », témoignent des personnes rencontrées. Les victimes qui sont nombreuses ne peuvent plus supporter de cohabiter avec lui. Raison pour laquelle elles ont pris leur courage à deux mains pour se confier à la presse.

« Le charlatan menace même les notables, les imams et les délégués de quartier. Chez lui, personne ne parle en haute voix, ni sa femme ni ses enfants. Il réside au quartier Issa Ndiaye, à Mbeda Diolof près de la mairie de Yeumbeul Nord. Il habite dans une maison dont le propriétaire n’ose rien dire depuis près de 50 ans sans payer la location et autres », nous dit-on. Des déclarations partagées à l’unanimité par les populations rencontrées. Et pour faire le constat, il faut venir sur les lieux.

Les populations se posent la question de savoir quelles sont ses intentions. D’autres témoignent qu’il attire les gens sans leurs consentement pour leur soutirer de l’argent. C’est ce qui explique ses pratiques. Selon certains, » le charlatan prédit un événement malheureux envers son vis à vis à chaque fois qu’il reçoit un client.

Une manière de convaincre ». Ceux qui n’acceptent pas de le suivre dans ses prédictions deviennent ses ennemis dont-il traque dans le quartier. Il les menace d’expulsion et autres. Force est de constater que ceux qui sont adeptes à des pratiques du genre sont nombreux dans la banlieue mais ils déroulent toujours des activités dans la plus grande discrétion. Ils sont en général en complicité avec certains notables qui ont peur de les dénoncer. Il revient aux autorités de mettre fin aux agissements de certains charlatans comme Pas Hanne qui est en train de terroriser les populations de Yeumbeul Nord.