Yémen: Frappes aériennes contre les houthistes, le chef de l’ONU appelle à ne pas aggraver la situation

Réagissant aux frappes aériennes américaines et britanniques contre les houthistes au Yémen dans la nuit de jeudi à vendredi, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à ne pas aggraver la situation en mer Rouge et dans la région au sens large.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni, avec le soutien d’autres pays, ont mené une série de frappes aériennes contre les houthistes, en représailles des attaques répétées des rebelles yéménites contre des navires commerciaux en mer Rouge. Les houthistes affirment soutenir les Palestiniens sous les bombardements israéliens à Gaza.

Prenant note de ces frappes aériennes américaines et britanniques, le chef de l’ONU a souligné que la résolution 2722 (2024) du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 10 janvier, « doit être pleinement respectée » dans son intégralité. Dans cette résolution, le Conseil exige que les houthistes cessent immédiatement toutes leurs attaques en mer Rouge.

Respecter le droit international

« Le Secrétaire général réitère que les attaques contre le transport maritime international dans la région de la mer Rouge ne sont pas acceptables car elles mettent en danger la sûreté et la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales et ont un impact négatif sur la situation économique et humanitaire dans le monde », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée vendredi.

« Le Secrétaire général appelle tous les États membres défendant leurs navires contre les attaques à le faire conformément au droit international, comme le stipule la résolution », a-t-il ajouté. « Le Secrétaire général appelle en outre toutes les parties concernées à ne pas aggraver davantage la situation dans l’intérêt de la paix et de la stabilité en mer Rouge et dans la région au sens large ».

Le chef de l’ONU souligne également « la nécessité d’éviter des actes qui pourraient aggraver encore davantage la situation au Yémen lui-même » et appelle « à tout mettre en œuvre pour garantir que le Yémen suive la voie de la paix et que le travail entrepris jusqu’à présent pour mettre fin au conflit au Yémen ne soit pas perdu ».

Réunion du Conseil de sécurité

A la demande de la Russie, une réunion d’urgence du Conseil de sécurité s’est tenue vendredi après-midi sur les frappes aériennes américaines et britanniques au Yémen.

Le Sous-Secrétaire général des Nations Unies pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique, Mohamed Khaled Khiari, a indiqué que, selon les houthistes, ces frappes ont causé la mort de cinq combattants et blessé six autres. Il a toutefois précisé que l’ONU ne pouvait pas, à ce stade, vérifier ces chiffres. « Nous assistons à un cycle de violences qui présage de graves répercussions politiques, sécuritaires, économiques et humanitaires au Yémen et dans la région », a-t-il poursuivi.

Les progrès humanitaires au Yémen étant récents et fragiles, ils pourraient être aisément mis à mal et cela pourrait affecter des millions de personnes, au Yémen comme ailleurs, en raison des tensions régionales et des événements en mer Rouge, a-t-il mis en garde.

Abondant dans le sens du Secrétaire général appelant à la désescalade, il a exhorté les parties à réduire les tensions et à faire montre de retenue. Selon le Sous-Secrétaire général, il s’agit de redoubler d’efforts pour éviter d’entraîner le Yémen dans une conflagration régionale et de réaffirmer la sécurité en matière de navigation maritime. À ce titre, il a appelé à la libération immédiate de l’équipage du Galaxy Leader retenu en otage par les houthistes depuis le 19 novembre.