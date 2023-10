YA FATOU KOULIBALY de « BOKK GEUM GEUM »: « Nous sommes ouverts à toute discussion qui serait agencée à la charte à la coalition »

Ya Fatou Koulibaly, Présidente du mouvement « BOKK GEUM GEUM » a fait, ce week-end, la relance de ses activités politiques pour les préparatifs de l’élection présidentielle de février 2024. Pour cette raison, elle dit être prête à toute discussion qui serait agencée à la charte à la coalition

A 4 mois de l’élection présidentielle de février 2024, Ya Fatou Koulibaly, Présidente du mouvement « BOKK GEUM GEUM » a démarré, ce week-end, ses activités politiques après une pause. « Je vous exprime ma gratitude et mon engagement dévoué Partager ensemble les différents chantiers de développement comme gage de notre combat. Mais convaincu de votre détermination et abnégation, je saurais douter malgré mes difficultés et la précarité de la vie, nous parviendrons à relever le défi », déclare d’emblée la présidente dudit mouvement.

En d’autres termes, elle dit attacher une grande importante pour une démarche inclusive qui nous mène des réflexions avec un programme bien muri.

Dont, assure Mme Koulibaly, « l’objectif est de bâtir un projet de société adéquate. Cela veut dire aujourd’hui notre mouvement « BOKK GEUM GEUM » est devenu une réalité, une philosophie, une façon de pratiquer la politique mais autrement ».

En outre, elle souligne que « BOKK GEUM GEUM » n’est allié à aucune autre coalition. Par conséquent, Ya Fatou Koulibaly et ses militants disent ouverts à toute discussion qui serait agencée à la charte à la coalition « BOKK GEUM GEUM ».

« La présidente présente ses chaleureux remerciements pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour examiner les maux qui caractérisent notre société de manière irréversible sur le chantier de la croissance et du développement durable », conclut la présidente du mouvement « BOKK GEUM GEUM ».