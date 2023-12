WIZZY KANA, ARTISTE, CHANTEUR: Parcours d’un autodidacte… 

Elle est là, la preuve vivante qu’on peut transformer le rêve en réalité : Wizzy Kana, le nom à retenir dans la prestigieuse sphère de la musique sénégalaise ! Mouhamed Housseiny à l’État civil, a su démontré que multi-talentueux est le maître mot. Ayant choisi l’art à la place des études, Wizzy a dû déployer beaucoup d’efforts pour faire ses preuves. S’adaptant à plusieurs genres (rap et soul pour ne citer qu’eux), ce jeune de vingt-trois ans a eu le privilège de réaliser le générique magique de la série Karma avec ses notes oniriques. Inspiré par sa star de prédilection, Faada Freddy, cet autodidacte s’est donné pour but de fournir un produit qualitatif, reposant sur une signature artistique définie par lui-même et son team. Progressant dans le but de promouvoir un maximum d’influence, l’accession à la crème du star-system est bien réelle, et il le fait savoir dans cet entretien !

ET SI VOUS NOUS PARLIEZ DE VOTRE PARCOURS ?

J’ai commencé ma carrière musicale en 2019 en faisant du rap pur. J’ai été inscrit à l’époque à un concours par mon manager. Pensant que c’était des 《battles》de hip hop, à ma grande surprise en arrivant sur les lieux, il s’est avéré que la compétition présentait des profils différents de ce à quoi je m’attendais, y compris des chanteurs et des instrumentistes avec une plus grande ouverture musicale. J’ai donc décidé de perfectionner ma voix et je me suis appliqué à divers exercices musicaux, des vocalises au bord de la mer. Étant doté d’un acharnement à l’effort et de détermination, je suis aujourd’hui fier de présenter ma scintillante voix à mes fans et aux mélomanes et elle a été validée par des légendes du mouvement hip hop, dont mon idole Faada Freddy.

VOUS AVEZ CHOISI LA MUSIQUE AU DETRIMENT DE L’ECOLE… QUELLE EST LA RAISON EXPLIQUANT CE CHOIX ARTISTIQUE ?

Depuis le début, j’étais déterminé à combiner les deux, cependant le temps est venu où je me suis trop focalisé sur la musique, que ce soit en classe lorsqu’un professeur nous donnait la leçon ou autrement, moi j’étais en train d’écrire des chansons. Étant donné cela, j’ai remarqué que je commençais à sécher les cours pour passer du temps en studio ou à la plage afin de parfaire ma voix. Je n’ai alors pu prendre qu’une seule décision : stopper les études pour poursuivre plus rapidement ma carrière musicale. En réalité, à ce stade, je savais bien mieux que les études sont censées mener à quelque chose de plus grand socialement et grâce à mon talent et à mon dynamisme, je savais que je pouvais atteindre le même résultat avec ma passion pour la musique.

ETAIT-CE FACILE DE CONVAINCRE VOTRE ENTOURAGE ?

C’était un peu difficile parce que ma maman ne voulait naturellement pas que la musique affecte mes études car les règles sociétales nous impose la démarche classique des études pour accéder à un mieux-être social donc c’était sa conception des choses mais fort heureusement, j’ai pu réussir à la convaincre au final de me laisser poursuivre ma passion.

DITES-NOUS EN UN PEU PLUS SUR VOTRE STYLE MUSICAL ?

Je suis un artiste à multiples facettes, ma polyvalence me donne une aisance dans les univers du Rap et du Soul. Au vu de cet attribut, je me considère comme un artiste hybride.

VOTRE HORIZON MUSICAL A CONNU PLUSIEURS SOMMETS, MAIS C’EST ALJANA QUI S’EST IMPOSE COMME VOTRE PLUS GRAND SUCCES ! N’EST- CE PAS ?

Effectivement ! Aljana est devenu un hit après son passage dans la série Karma.

D’ailleurs qu’elle est l’histoire derrière cette chanson ?

Après avoir enregistré la chanson au studio, j’ai proposé à Zee un des producteurs de la maison de production Marodi de l’écouter. Son équipe a été séduite et a donc décidé de l’utiliser comme BO de la série KARMA. Une fois un extrait passé dans la série, j’ai posté une partie sur mes pages, à la grande joie des fans qui y ont réagi favorablement en faisant des challenges qui ont contribué à rendre l’opus viral. Enfin, j’ai lancé le clip vidéo qui a récolté aujourd’hui plus d’1 million de vues sur YouTube.

Vos références dans la musique ?

Mes influences sont essentiellement Sénégalaises. Particulièrement Faada Freddy, le talentueux polyvalent du groupe Daara J Family, que j’admire le plus, car je souhaite être un artiste complet et il est un exemple pour moi de ce que je veux réaliser en musique !

QU’EST CE QUI FAIT LA PARTICULARITE DE WIZZY KANA ?

Ma particularité est ma capacité à émerveiller les gens par ma voix et ma maîtrise des instruments de musique tels que la guitare, que j’ai appris à jouer de façon autodidacte.

COMMENT COMPTEZ-VOUS VOUS DISTINGUEZ ? MARQUER VOTRE EMPREINTE AUJOURD’HUI ?

En affichant un style singulier, en produisant une offre qualifiée et en s’engageant à suivre la ligne artistique définie par mon personnel et moi-même, nous visons un impact maximal.

A QUAND LES CONCERTS ?

Ça arrive bientôt. Nous sommes déjà sollicités pour le mois de décembre, et nous nous préparons à organiser un grand événement en 2024.

DES PROJETS EN VUE ?

Je vous offre l’exclusivité de la sortie imminente d’un clip vidéo d’ici la fin de ce mois de décembre; De plus, je prépare activement le lancement du premier album qui devrait paraître en 2024.

ANNA THIAW