Vol de véhicules : Un agent de la Douane écroué

En détention depuis le 19 janvier dernier, Abibou M. C. a dérobé trois véhicules dans le parc automobile de la Douane. Mais, le mécanicien a bénéficié de la magnanimité du tribunal des flagrants délits de Dakar qui lui a servi hier, une peine d’un an avec sursis pour soustraction de deniers publics, faux et usage de faux dans un document administratif.

Mécanicien de son état, Abibou M. C. est recruté par la Douane depuis 1999. Recemment, le quadragénaire a commis un vol qui lui a valu un licenciement, d’après son avocat. Abibou a été par la suite traîné en justice pour soustraction de deniers publics, faux et usage de faux dans un document administratif. En effet, le mis en cause a soustrait trois voitures dans le parc automobile de la Douane. Un butin qu’il a cédé à 1,8 million francs à Magueye N. Le duo a été ainsi appréhendé par les éléments de la section de Recherches, puis envoyé derrière les barreaux le 19 janvier dernier. Face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar hier, Abibou a avoué avoir pris les trois voitures à l’insu du chef du parc automobile. Pour le faux et l’usage de faux, il a tenté de faire porter le chapeau à son co-prévenu. Mais, face aux vives contestations de celui-ci, il a assumé l’entière responsabilité de ses actes répréhensibles. Abibou a révélé avoir pris l’attache d’un agent du service des mines pour la mutation des voitures. « Le parc est doté de 109 véhicules qui sont en procédure de réforme. J’avais en ma possession toutes les cartes grises. Je ne sais pas ce qui m’a poussé à subtiliser les trois voitures. Je présente mes excuses », a affirmé Abibou M. C. qui a renseigné avoir réformé des véhicules de l’administration à cinq reprises. Poursuivi pour recel, Magueye N., graisseur dans une station-service, a déclaré que son co-prévenu lui a fait croire que les véhicules ont été réformés. Poursuivant, Magueye a renseigné que ces derniers étaient des épaves. Il les a acquis au delà du prix du marché. Il a ensuite investi 800.000 francs sur chaque voiture, avant de les proposer à la vente. Concernant la mutation, Magueye a signalé avoir payé 600.000 francs pour chaque véhicule. « Au moment de mon interpellation, j’avais déja cédé l’un des véhicules à 3 millions francs », a laissé entendre le receleur présumé qui a restitué les trois véhicules à la Douane.

L’État du Sénegal réclame le franc symbolique

L’Agent judiciaire de l’État a relevé la constance des faits à l’égard d’Abibou M. C. Certes, dit-elle, les véhicules ont été restitués. Mais, l’administration a subi un préjudice incommensurable. Car son image a été écornée. Pour la réparation de ce préjudice moral, l’Agent judiciaire de l’État a demandé le franc symbolique. Prenant la parole, le maître des poursuites a souligné que Abibou a commis un faux intellectuel. Car il a fourni de faux renseignements à l’agent du service des mines pour la mutation des véhicules. S’agissant de Magueye, le représentant du Ministère public a estimé qu’il ne peut pas se prévaloir d’une excuse d’ignorance. Il devait s’entourer de toutes les garanties necessaires, avant d’acheter les véhicules. À cet effet, le parquet a requis six mois ferme contre Abibou M. C et un mois ferme à l’encontre de son coaccusé. De l’avis de Me Abdy Nar Ndiaye, Magueye N. ne savait pas que les épaves provenaient d’un délit. Il est le seul perdant dans cette affaire . Puisque ses 3 ou 4 millions ont été engloutis. Me Fara Gomis a ajouté que Magueye avait pleine confiance en son co-prévenu qui l’a approché dans la station où il travaille. « Les agents de la station l’ont poussé à acheter. Ils lui ont dit que c’est une bonne opération. Parce que la personne qui lui a proposé les voitures, est une garantie », a fait observer Me Gomis qui a plaidé le renvoi des fins de la poursuite. Conseil d’Abibou M. C., Me Ousseynou Gaye a écarté le faux et l’usage de faux. « On ne peut pas prouver que c’est mon client qui a fourni les renseignements pour la mutation des véhicules », martèle-t-il. Me Gaye a ainsi sollicité une application bienveillante de la loi pour son client qui a perdu son emploi. Au terme de sa plaidoirie, le président de la séance a condamné Abibou M. C. à un an assorti du sursis et Magueye N. à six mois avec sursis. Les prévenus doivent également allouer le franc symbolique à l’État du Sénégal.