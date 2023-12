Verdict du tribunal d’instance de DAKAR: Les acteurs politiques et de la société civile réagissent 

Le tribunal d’instance hors classe de Dakar a annulé ce jeudi la radiation d’Ousmane Sonko sur les listes électorales. Un verdict diversement apprécié par la société civile et les acteurs politiques notamment de l’opposition qui se félicitent de cette décision.

Les réactions fusent de partout après le verdict rendu par le tribunal d’instance de Dakar qui a ordonné la réintégration du maire de Ziguinchor sur les listes électorales. D’abord, le principal concerné lui-même a réagi sur sa page Facebook. «Gloire à Dieu, l’Unique ! Honneurs à mes dévoués, brillants, désintéressés et loyaux avocats ! Reconnaissance infinie à ce formidable peuple Sénégalais !

Remerciements à tous nos soutiens africains et étrangers ! Que la paix et la bénédiction divine inondent notre pays !», a écrit le leader du parti dissous (Pastef). Abondant dans le même sens, Malick Gackou, président du Grand parti et candidat à la présidentielle, estime que cette décision participe à consolider la démocratie. «La réintégration du Président Ousmane Sonko sur les listes électorales demeure un acte majeur de consolidation de la vitalité de notre démocratie et constitue un solide gage pour des élections libres, transparentes et inclusives », a-t-il dit tout en précisant que « seul le peuple souverain a le droit de choisir le prochain Président de la République ».

Dans le même ordre d’idées, Alioune Tine, fondateur du Think Thank Africajom Center estime quant à lui que «cette décision vient d’ouvrir une fenêtre d’opportunité par rapport à la crise préélectorale portant sur la question de l’éligibilité». Pour le défenseur des droits humains, il faut féliciter les magistrats qui font actuellement preuve de courage en «résistant face aux doutes et interrogations sur la solidité de l’Etat de droit». Emboîtant le pas à Alioune Tine, l’expert électoral Ndiaga Sylla donne des conseils à Ousmane Sonko par rapport au dépôt de candidature « Si la DGE et la CDC persistent dans leur refus illégal, il faudra déposer la candidature en présentant une liste de parrainage sur la base du modèle de fiche officiel (sans numéro) et la quittance délivrée par la CDC», a-t-il suggéré.

Poursuivant son argumentaire, l’expert électoral indique que le délai de pourvoi en cassation ne sera pas épuisé d’ici la fin du dépôt des candidatures et l’article L.47 rend la décision du juge du tribunal d’instance hors classe de Dakar exécutoire. Pour finir, Ndiaga Sylla mentionne qu’il reviendra au Conseil constitutionnel d’apprécier dans le sens de la protection du droit fondamental de vote et de la liberté de candidature.

Des propos appuyés par Juan Branco qui soutient que «les pourvois annoncés ne sont pas suspensifs et ne sauraient faire obstacle à la candidature du maire de Ziguinchor».