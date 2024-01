Urgent! Un scandale de corruption dénoncé aprés le match Sénégal- Côte d’Ivoire

Dans une colère noire après l’élimination du Sénégal face à la Côte d’Ivoire, lundi, Krépin Diatta a porté de lourdes accusations (corruption )contre des membres de la Confédération africaine.

Le rêve du doublé est passé pour les Sénégalais. Tenant du titre et parmi les rares cadors à avoir tenu son rang lors de la phase de poules, le Sénégal a finalement été sorti dès les huitièmes de finale, battus aux tirs au but par la Côte d’Ivoire (1-1, 5 tab à 4). Et le scénario de la rencontre pouvait laisser d’autant plus de regrets aux hommes d’Aliou Cissé, qu’après avoir ouvert le score dès la 4eminute de jeu, ils ont mené l’essentiel de la rencontre, le pays hôte n’égalisant que dans les ultimes minutes du match grâce à un penalty transformé par Franck Kessié.

L’abattement des Sénégalais était palpable à l’issue de la rencontre. Un dépit teinté de colère comme en témoigne la sortie virulente de Krépin Diatta.« Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre coupe d’Afrique », a ainsi lancé le joueur de couloir monégasque à destination des membres de la Confédération africaine. Si Krepin Diatta l’avait mauvaise, c’est en raison d’une action litigieuse peu avant l’heure de jeu dans la surface ivoirienne, Ismaïla Sarr s’effondrant après une intervention plus que limite d’Odilon Kossounou.

Pourtant, l’arbitre béninois Pierre Ghislain Atcho n’a rien sifflé et la VAR n’a pas jugé utile d’intervenir. A l’inverse, peu de temps après, c’est après visionnage de la vidéo que l’arbitre allait accorder un penalty à la Côte d’Ivoire suite à un contact d’Edouard Mendy sur Nicolas Pépé et faire basculer la rencontre.

« Tout le monde a vu. Tu ne peux pas décider du sort de tout un pays comme ça. c’est incompréhensible, a pesté Krepin Diatta.Tu vas voir la VAR pour leur donner un penalty, un gars (Ismaïla Sarr) qui prend le ballon 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface, et tu ne veux pas aller regarder la VAR? Je suis désolé mais là c’est abusé. Je suis vraiment désolé mais là ils ont tué notre compétition. »