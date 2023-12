Urgent! Ucad : La date de la reprise des cours dévoilée

Les autorités universitaires annoncent une bonne nouvelle. Les enseignements en présentiel du second semestre de l’année Universitaire 2022-2023 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) vont reprendre du 03 janvier 2024 au 31 janvier 2024. Depuis le 20 juin 2023, après les violentes manifestations, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar avait fermé ses portes.

Le temple du savoir est sevré de cours depuis les violents affrontements de juin 2023 suite à la condamnation du leader du Pastef Ousmane SONKO (corruption de jeunesse) sur son présumé viol sur la masseuse Adji SARR.

Des voix s’étaient levées pour exiger l’ouverture immédiate et sans condition de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar car les cours en ligne étaient quasi-impossibles pour bon nombre d’étudiants habitant dans des contrées lointaines. Après 8 mois que l’université est fermée, le département de philosophie de l’UCAD, semble se lasser de cette cessation interminable des enseignements qui ne tournent guère à l’avantage des étudiants qui courent le risque de désapprendre.

C’est pourquoi, dans un communiqué, le chef dudit Département, Malick DIAGNE annonce la reprise des cours pour le second semestre, en présentiel, prévue mercredi 3 janvier 2024 à 8h pour les trois niveaux de licence (Licence 1, 2 et 3). Il a, par ailleurs, rappelé que l’emploi du temps sera affiché dès que possible.

Une décision qui pourrait faire réagir les autres entités de l’université afin de pousser les autorités à rouvrir les portes du temple du savoir pour la reprise des enseignements.