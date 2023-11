Urgent! Siteu / Balla Gaye 2: Max Mbargane, manager du Phénomène de Lansar : «Trois promoteurs veulent l’affiche »

Juste après sa défaite sur Lac 2, Siteu le phénomène de Lansar s’est déplacé sur la plateau de la 2STV pour lâcher une bombe en déclarant qu’il serait prêt en découdre avec Ama Baldé ou Balla Gaye 2.

Malgré sa dernière défaite contre Lac 2 par avertissement dimanche dernier à l’Arène nationale de Pikine, Siteu de faire courir les promoteurs. La preuve, son manager Max Mbargane joint hier en début d’après-midi a révélé qu’il y a trois promoteurs qui l’ont contacté pour organiser un éventuel combat entre Siteu de Lansar et Balla Gaye 2 de Guédiawaye. Une sortie qui a fait l’effet d’une bombe et les amateurs dans leur ensemble ont commencé à évoquer un probable duel entre Siteu et Balla Gaye 2.

Si certains trouvent normal parce que le phénomène de Lansar est lutteur qui draine le plus du monde dans l’arène d’autres par contre soutiennent que c’est prématuré dans la mesure où Siteu a échoué contre Sa Thiès, Gouye Gui et Lac 2. Pour en avoir le cœur net sur un probable combat entre Balla Gaye 2 le Lion de Guédiawaye et Siteu le phénomène de Lansar, nous avons joints son manager, Max Mbargane. Au bout du fil, il déclare que : «Personne ne peut refuser Balla Gaye 2. C’est un très grand champion qui a fait ses preuves dans l’arène.

Et à 26 ans, il a été Roi des arènes. C’est un rêve pour n’importe quel lutteur de livrer un combat avec Balla Gaye 2. Il n’est pas n’importe qui dans cette arène. Siteu veut donc l’affronter. D’ailleurs, trois promoteurs m’ont contacté et veulent le combat Siteu / Balla Gaye 2. Je ne peux révéler leurs noms et dire le cachet qu’on réclame. On reste à l’écoute».