Urgent ! Retrait de la licence de Walf TV: Bougane Gueye condamne fermement 

Le signal de Walfadjri a été coupé à la suite de la diffusion d’une édition spéciale sur les heurts qui ont suivi l’annonce du report de la Présidentielle par Macky Sall. Une situation qui n’ enchante pas bon nombre de Senegalais notamment les acteurs du secteur médiatique dont le directeur général de D- Média, Bougane GUEYE.

Bougane Gueye a fait une sortie pour dénoncer cette acte qu’il condamne fermement. Selon lui, ce retrait de licence de la télévision Walfadjri et sa fermeture immédiate par la police commandée de Macky Sall est un crime contre la liberté d’expression.

Considérant cette structure comme un support principal de la démocratie sénégalaise, Walfadjri demeure un patrimoine national qu’aucun pouvoir ne peut et ne doit porter atteinte. Cette dictature de fin de règne ne passera pas et j’appelle Macky Sall President sortant de son état à la raison et à la lucidité laisse t-il entendre.

Le signal de Walfadjri a été coupé à la suite de la diffusion d’une édition spéciale sur les heurts qui ont suivi l’annonce du report de la Présidentielle par Macky Sall. Cependant, Walf déclare ne pas avoir reçu la notification de la coupure de son signal et a envoyé une lettre au ministre de la Communication, de la Télécommunication et du Numérique, Moussa Bocar Thiam.