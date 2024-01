Urgent! Rappel à Dieu de « Diaga »: Youssou Ndour annule « Le Grand Bal » de Mbour

Le Grand Ball de Youssou Ndour qui était prévu le 27 janvier prochain est finalement reporté. Le comité d’organisation du « Grand bal » a décidé remettre ultérieurement la date du concert. Finalement, il aura lieu le 2 février 2024.

Youssou Ndour reporte le « Grand Bal » de Mbour prévu le 27 Janvier 2024. Selon la source, explique le report fait suite au décès de l’épouse de feu Thione Seck et mère du chanteur Wally Seck, Ndèye Fatou Diouf « Diaga ».

A travers un post sur X (ex-twitter), le patron du Groupe futurs médias (Gfm) a déjà présenté ses condoléances à la famille en rendant un vibrant hommage à la défunte. « Diaga, tu as été la plus grande contributrice de la carrière de Thione. Tu tires ta révérence mais tu resteras à jamais dans nos prières. En ces moments douloureux, j’exprime mes sincères condoléances en direction de tous ses enfants et à sa famille au premier rang duquel Wally », a-t-il écrit.

La veuve de Thione Seck est décédée le samedi 20 janvier. La dépouille mortelle est attendue à Dakar. Wally Seck informe que les condoléances seront reçues à la maison familiale à une date ultérieure.