Urgent! Présidentielle 2024 : Moulaye Camara renonce à sa candidature

Moulaye Camara a décidé d’officialiser son soutien « indéfectible » au candidat Amadou Ba pour les élections présidentielles de 2024. C’était lors du forum de la commission scolaire et universitaire du Mouvement J’aime le Sénégal organisé le samedi dernier, à Guédiawaye.

A l’occasion du forum de la commission scolaire et universitaire du Mouvement J’aime le Sénégal organisé à Guédiawaye le samedi dernier, Moulaye Camara a décidé d’officialiser son soutien « indéfectible » au candidat Amadou Ba pour les élections présidentielles de 2024.

Moulaye Camara, Président du Mouvement Sénégal MONU NIOR, a soutenu que « le Plan Sénégal émergent (PSE) a fini de séduire les plus sceptiques de nos compatriotes. Avec un tel projet, la stabilité et la paix sociale sont assurées et sur le plan économique, les projections futures sont rassurantes. D’où notre choix à s’engager pour l’élection du candidat Amadou Ba. Certes j’étais candidat à la candidature mais ma renonciation est le fruit d’une mure réflexion sachant que l’enjeu actuel de ce pays qu’est le Sénégal, est de faire en sorte que la stabilité sociale du pays règne d’abord« .

Selon lui Sénégal est dans un cercle de feu. Aujourd’hui, toute la sous-région est sous la menace de coup d’Etat avec des mouvements terroristes dont on ignore même leur origine. Et il faut retenir que Macky Sall, sous son règne, il a réussi à mener ce pays-là et à assurer sa stabilité malgré les difficiles conditions économiques, sociales.

Avec le pétrole, nos ressources minières, halieutiques et tout ce que nous pouvons avoir comme richesse si le Sénégal n’arrive pas à asseoir une paix sociale et une stabilité nous ne pourrons guère en bénéficier. Nous sommes rassurés derrière le Président Macky Sall qu’avec le Plan Sénégal Emergent (PSE) qui est un programme social et économique est en train de donner au Sénégal un souffle nouveau doté d’un visage radieux et qui fait la fierté« .

Selon Moulaye Camara, à Guédiawaye beaucoup de défis sont à relever… « Mais certainement avec cette unité que surement Madame Aida Sow Diawara, en parfaite synergie avec son frère Alioune Sall vont tenter de rétablir au niveau de Benno Bokk Yakar et avec les forces citoyennes comme le mouvement comme J’aime le Sénégal et d’autres partis politiques pour que Guédiawaye gagne au premier tour les élections de février 2024… Nous avons constaté que depuis les élections locales précédentes, les populations de Guédiawaye ont fortement regretté le choix qu’elles ont fait. Et je suis très rassuré de voir des responsables politiques, à eux seul relever le défis« , conclut-il.