Urgent! Phénomènes naturels: Des astronautes annoncent que notre Lune va s’effacer Ce samedi 28 octobre 2023

Ce samedi 28 octobre 2023, le Soleil aura une fois de plus rendez-vous avec la Lune. Un rendez-vous qui se conclura par une éclipse de notre seul satellite naturel visible d’un peu partout dans le monde. Une éclipse qui ne sera que partielle, mais qui vaudra tout de même la peine d’être admirée. Y compris en pleine ville. À condition tout de même que l’horizon soit dégagé. Ainsi que le ciel… ce qui n’est pas encore gagné.

Pour les plus chanceux, donc, le spectacle de l’éclipse partielle de Lune débutera à 20 heures 01 heure de Paris très exactement. La Lune commencera alors à s’assombrir par son côté gauche. Cela restera peu perceptible. Pour la partie la plus intéressante de l’éclipse, il faudra patienter jusqu’à 21 heures 35. Les observateurs pourront alors découvrir une échancrure possiblement teintée d’orange sur le bas du disque lunaire. Une échancrure qui progressera de la gauche vers la droite.

Le maximum de l’éclipse se produira à 22 heures mais pas plus de 12 % de notre unique satellite naturel seront alors grignotés. La Lune quittera ensuite le cône d’ombre de la Terre à 22 heures 52 et enfin la pénombre à 00 heure 26.

Une éclipse de Lune, rien de magique, juste du merveilleux

Il est à signaler aux novices qu’une éclipse de Lune, contrairement à une éclipse de Soleil, peut être observée à l’œil nu sans aucun danger. Avec des jumelles, il devient même possible d’admirer la limite de la zone d’ombre. Une limite de forme arrondie qui nous rappelle que la Terre est ronde.

Et que contrairement à ce que laissent entendre certains médias, il n’y a rien là de magique. Seulement le spectacle merveilleux de la nature et de la science. C’est amplement suffisant !

Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire?

Une éclipse lunaire a lieu lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune et que celle-ci passe dans l’ombre projetée par la Terre. Ce phénomène ne peut se produire que lorsque la Lune est pleine et qu’elle se trouve du côté opposé au Soleil par rapport à la Terre. Contrairement aux éclipses solaires, il est possible de voir une éclipse lunaire dans presque tout un hémisphère. En d’autres mots, beaucoup plus de gens peuvent l’observer pendant une période plus longue.

Comment observer une éclipse lunaire?

Les éclipses lunaires sont un des phénomènes astronomiques les plus faciles à observer, car aucun équipement n’est nécessaire. Des jumelles ou un petit télescope permettront toutefois de voir plus de détails. Il est même possible de photographier une éclipse lunaire avec votre cellulaire dans les bonnes circonstances.

Contrairement aux éclipses solaires, on peut observer une éclipse lunaire à l’œil nu : nul besoin de se protéger les yeux.