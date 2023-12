Urgent! L’ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye et l’ancien DG des mines convoqués à la police centrale, voici les raisons

L’ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye est convoqué ce mercredi à la police centrale de Dakar. C’est dans le cadre de l’enquête menée, sur ordre du procureur, par les policiers de la Sûreté urbaine (SU). Il n’était pas le seul, car il y’avait également la présence de l’ancien DG des mines.

L’enquête menée, sur ordre du Parquet, par les policiers de la Sûreté urbaine suite aux allégations faites par l’ancien Directeur général de la société Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, relatives à un présumé vaste trafic de Diamants au sommet de l’Etat, se poursuit. C’est dans ce sens que l’ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye et l’ex-Dg des Mines, Dr Ousmane Cissé, ont été convoqués aujourd’hui à la police centrale de Dakar.

D’ailleurs on informe que cette convocation fait suite à leurs plaintes contre l’ancien Dg de Dakar Dem Dikk. Me Moussa Diop qui vient de boucler près de quarante-huit heures de garde à vue, a vu sa détention prolongée sur ordre du procureur de la République pour nécessité d’enquête. À preuve, c’est aujourd’hui que l’ancien ministre de l’Energie, Aly Ngouille Ndiaye, candidat à la Présidentielle de 2024, sera auditionné par les enquêteurs de la Dic, suite à sa plainte pour diffamation contre Me Moussa Diop. Ce dernier, dans ses révélations, lui accorde la paternité de certains documents liés au trafic des ressources minières du Sénégal durant son magistère au ministère en charge des Mines du Sénégal.

L’ancien ministre qui a battu en brèche les déclarations de l’ex-patron de Dakar Demi Dikk, sera entendu sur l’authenticité des documents brandis par Me du Moussa Diop. Il cédera sa place après à l’ex Directeur des mines et de la géologie (2011-2019) du Sénégal, Dr Ousmane Cissé, par le ailleurs patron de la Société des mines du Sénégal.