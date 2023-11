Urgent! Justice: Les lourdes charges retenues contre « Nit Doff »

Le rappeur Mor Talla Guèye, alias Nit Doff, partisan du chef de l’ex-parti Pastef, Ousmane Sonko, est retourné en prison. Déféré au Parquet ce jeudi, Mor Talla Guèye, alias Nittdof, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi. Placé sous contrôle judiciaire le 16 octobre dernier, Mor Talla Guèye est inculpé ce jour et placé sous mandat de dépôt ce jeudi 23 novembre, écrit Senego.

Sur sa page Facebook, son conseil, Me Cheikh Khoureychi Bâ, a partagé les charges retenues contre le rappeur-activiste pro Ousmane Sonko. Ainsi, son avocat indique que les infractions invoquées par le Parquet pour requérir du Doyen des juges l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de Mor Talla Gueye dit Nit Dof sont : «Offense au chef de l’Etat, outrage envers les autorités et les dépositaires de la force publique, appel à l’insurrection, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à entraîner des troubles politiques graves.»

Me Khoureychi Bâ rappelle que l’artiste retourne en prison avec la même philosophie et une foi inébranlable, lui à peine sorti de l’enfer carcéral où il a subi et enduré avec dignité de dures épreuves tout au long de cette année 2023.