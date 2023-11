Urgent! Gestion de Carrière: A la fin son mandat, Macky Sall sera Envoyé Spécial du « 4P »

Le Président Macky Sall du Sénégal a déjà assuré son avenir professionnel post-mandat, selon une annonce surprise du Président français Emmanuel Macron en marge du Forum de Paris. A en croire le journaliste Sénégalais Madiambal Diagne, Macron a révélé que Macky Sall a accepté de devenir l’Envoyé Spécial du 4P, le Paris Pact for Peace and Planet, à la fin de son mandat en 2024.

Cette nomination marque une nouvelle étape significative pour Macky Sall, mettant en lumière sa reconnaissance internationale et son engagement en faveur de la paix et de la préservation de la planète. Le 4P est une initiative majeure visant à mobiliser les efforts mondiaux pour résoudre les défis liés à la paix et à l’environnement.

Le Forum de Paris a servi de toile de fond à cette annonce, attirant des leaders du monde entier pour discuter de questions cruciales telles que les changements climatiques, la sécurité mondiale et le développement durable. La volonté de Macky Sall de s’engager activement dans ces domaines après son mandat présidentiel souligne l’importance des collaborations internationales pour relever les défis mondiaux.

En acceptant ce rôle d’Envoyé Spécial, on peut dire que Macky Sall s’inscrit dans la lignée des leaders mondiaux déterminés à œuvrer pour un avenir pacifique et durable. Ainsi, sa contribution au 4P pourrait apporter une perspective africaine précieuse aux discussions et aux initiatives visant à construire un monde plus sûr et plus respectueux de l’environnement.

Alors que son mandat présidentiel approche de son terme, cette nouvelle orientation professionnelle souligne l’influence croissante du leadership africain sur la scène mondiale.

Source: Xalima.sn