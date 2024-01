Urgent! Football : Sous « pression » à Al-Ittihad, Benzema demande à quitter le club

De retour à Djeddah en fin de semaine dernière, Karim Benzema a toujours des problèmes avec son club. Son cas et son avenir font encore couler de l’encre ce mardi. L’attaquant français Karim Benzema, se sentant sous « pression » à Al-Ittihad, a demandé à quitter « temporairement » le club, qui lui a proposé un prêt dans une autre équipe du championnat saoudien.

L’option d’un départ dans un autre club saoudien a été refusée par le joueur, qui se sent « incapable de donner le meilleur de lui-même à Al-Ittihad à cause de la pression », a précisé la même source, qui ajoute que le joueur privilégie un prêt en Europe. Contacté par notre source, l’entourage du Français, sous contrat jusqu’en 2026, n’a pas souhaité confirmer ces informations.

L’ancien joueur du Real Madrid, âgé de 36 ans et sous le feu des critiques pour son faible rendement dans son nouveau club, est parti en congés il y a plus de trois semaines après avoir désactivé son compte Instagram, suivi par 76 millions de personnes. Il est revenu jeudi dernier à Jeddah avec 17 jours de retard.

Vendredi, une réunion « très animée » et « houleuse » sur l’avenir du Ballon d’Or 2022 s’est tenue entre le conseil d’administration du club, l’entraineur Marcel Gallardo et Karim Benzema, a précisé mardi la source. Depuis son retour jeudi, le Français s’entraîne « seul » à Jeddah et n’a pas rejoint ses coéquipiers en stage actuellement à Dubaï, « pour des raisons de discipline ». « Il n’y a aucune option pour que Benzema parte ce mois-ci », a toutefois indiqué une source proche du Fonds souverain saoudien (PIF).

Cette saison, Karim Benzema a inscrit 9 buts et 5 passes décisives, loin derrière Cristiano Ronaldo, qui comptabilise 20 buts et 9 passes décisives avec Al-Nassr.

Al-Ittihad, 7e de la Saudi Pro League après trois défaites consécutives, est l’équipe qui a encaissé le plus de buts en championnat et qui en a marqué le moins parmi les quatre équipes rachetées par le riche Fonds souverain saoudien (PIF). La reprise du championnat est prévue le 7 février.