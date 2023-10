Urgent! EDUCATION: La rentrée bloquée à l’école Manguier Dakar par les eaux de pluies et les herbes.

La rentrée des classes fixée ce Jeudi 5 octobre pour les élèves se fera avec difficulté dans certains établissements de la capitale sénégalaise particulierement à l’école Manguier Dakar . A l’Ecole Manguier, il est impossible pour la direction de concrétiser le « Ubi tey Jang tey ».

Il sera encore impossible de concrétiser le concept dans certaines écoles à Dakar à cause des eaux de pluies qui stagnent toujours dans les cours. Certaines écoles de Dakar se sont retrouvée inondées après les fortes pluies et orages des jours passés. Une situation qui exaspère les habitants comme les citoyens et les associations locales.

Les lieux sont encore envahis par les eaux de pluie, les herbes et une armée de moustiques qui agresse tout visiteurs. L’administration, le corps professoral, les élèves et parents d’élèves qui étaient tous présents dans l’établissement ce jeudi n’ont pu accéder aux salles de classe qui sont restées fermées.

Dans certains cours d’écoles, des agents de UCG sont à pied d’oeuvre pour désherber, désinfecter et curer les eaux.