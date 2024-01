Un report de l’élection présidentielle, une décision urgente

C’est avec beaucoup de circonspection que nous avons parcouru les lignes de la dernière décision du Conseil Constitutionnel sur les candidats aptes à concourir pour la Présidentielle du 25 février 2024.

À l’analyse, nous affirmons entièrement que le Droit a été dit, malgré le scepticisme de certains candidats décidément inconsolables.

Mais le Sénégal que nous avons hérité de nos devanciers ne vit pas que du Droit et de la rectitude de ses sources et décisions. Nous sommes un peuple d’abord croyant, mais surtout animé par un sentiment collectif de Justice et de Paix Sociale. Et qui dit Paix Sociale, estime que cette Paix Sociale passe avant tout ! Y compris une décision de justice mal comprise par une population agissant de bonne foi mais visiblement manipulée par les ennemis de notre cohésion nationale.

Malheureusement, cette manipulation a déjà pris racine et il faudra encore un certain temps pour la déconstruire.

Et la décision du Conseil Constitutionnel de ce samedi 20 janvier 2024 vient entretenir le lit de cette pernicieuse manipulation.

Si le Gouvernement veut éviter l’embrasement du Sénégal à partir du soir du 25 février 2024, il est temps de surseoir à l’organisation de cette Présidentielle à cette date fatidique. Pourquoi ?

Parce que ce peuple a encore besoin du temps pour être complètement désintoxiqué de cette manipulation sournoise qui a fini de manger son cerveau. En reportant cette élection présidentielle, le gouvernement couperait pour ainsi dire, l’herbe sous les pieds de ces pêcheurs en eaux troubles qui sont déterminés à déstabiliser ce pays. C’est le Sénégal, pays en pleine émergence, et les Sénégalais qui en tireront profit. À défaut, ce sera un gâchis monumentale après tant d’années de sacrifices, de dur labeur et d’implantation du Benno Bokk Yaakaar.

Le gouvernement doit réfléchir sans complaisance. Et par conséquent, il doit s’inspirer de notre passé de profonde résilience pacifiste et, prendre la décision qui sied, pour garder notre pays sur les rails de l’émergence.

LÉBOUGUI