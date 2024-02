Un père de famille s’empare du slip d’une fillette de 5 ans après avoir tenté d’abuser d’elle

Marié et père de deux enfants, Oumar C. va rester en détention pendant un an. Déclaré coupable de détournement de mineure et d’attentat à la pudeur par le tribunal de Dakar, le prévenu a enlevé une fillette de 5 ans dans le but de satisfaire ses pulsions sexuelles.

Agée de 5ans, S. O. D. a été victime d’un enlèvement et d’une tentative de viol le 24 janvier dernier, à quelques heures des Huitièmes de finale de la coupe d’Afrique des nations, Sénégal-Côte d’Ivoire. Son bourreau a comparu hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour détournement de mineure et attentat à la pudeur. Malgré les éléments à charge, Oumar C., habitant des Hlm, né en 1988, a revendiqué son innocence. Alors qu’il a été trouvé en possession du slip de la môme. En effet, S. O. D. a échappé à la vigilance de ses proches à 17h. À 23 heures, des jeunes du quartier ont aperçu le prévenu la déposer à côté d’un terrain. C’est ainsi qu’ils ont alerté le père de l’enfant qui avait déjà entrepris des recherches. Interrogée, la petite a raconté le film de son rapt. Elle a confié à son père que le mis en cause l’a interpelée pour l’envoyer à la boutique. Quand elle a refusé, il lui a donné une gifle. Il l’a ainsi forcée à le suivre. Le ravisseur a ensuite entraîné la gamine dans une chambre. Sur place, Il l’a déshabillée et enlevée son slip. Toutefois, le pédophile n’a pas exercé des attouchements sur la victime. Il s’est juste servi de son slip pour nettoyer ses chaussures. Un comportement étrange qu’il a nié à la barre. « J’ai ramassé la petite culotte qui a été retrouvée dans mon caleçon », argue-t-il. Avec l’autorisation du tribunal, la parquetière a exhibé devant l’assistance la petite culotte verte de la petite qui a été mise sous scellé. Assistée par son papa, S. O. Diaw a revendiqué la propriété du slip. Dans ses observations, la représentante du Ministère public a souligné que la découverte de la petite culotte est un élément probant du dossier. Elle permet d’établir la culpabilité du prévenu qui a soustrait l’enfant de l’autorité de ses parents. « Il n’a pas fait des attouchements sur la victime. Mais, le simple fait d’enlever sa culotte est attentoire à la pudeur », a jugé la déléguée du procureur qui a sollicité deux ans d’emprisonnement ferme. Reprenant la parole, le comparant a informé que son aîné est né en 2002. Il n’a rien à se reprocher. Rendant son verdict, le président du tribunal a infligé une peine de deux ans, dont un ferme au prévenu qui a comparu sans avocat.