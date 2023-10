Un enfant de 4 ans chute mortellement d’un bâtiment

Le décès tragique d’un garçon de 4 ans nommé Issakha N. a suscité la stupeur au quartier Baye Laye, situé dans la commune de Wakhinane Nimzath de Guédiawaye. Ce dernier a fait, avant-hier, une chute mortelle du 1er étage de leur école coranique se trouvant à l’intérieur d’une mosquée de la localité.

La vie d’un jeune garçon a brusquement viré au drame dans leur école coranique. Où la mère du gamin avait confié celui-ci au maître coranique de ladite école pour qu’il lui apprenne le Coran.

Elle dit au maître de retenir désormais son enfant à l’école durant la pause petit-déjeuner

Chaque fois que le gamin observait une pause-récréation pour aller prendre chez lui son petit-déjeuner, il faisait des chichis et développait des caprices devant ses parents, histoire de refuser de retourner au daara. Furieuse contre les agissements de son fils, la maman débarque à l’école coranique et demande à l’enseignant de retenir le marmot au daara. Où il observera désormais sa pause-récréation pour le petit-déjeuner. Et ce fut le cas la journée du mercredi 18 octobre dernier.

Le garçon passe par les acrotères de la terrasse et tente de descendre pour filer à l’anglaise

Ainsi, à la pause-récréation, le maître coranique libère les apprenants et retient le bambin. A un moment donné, celui-ci trompe la vigilance de son enseignant, gravit les escaliers de leur établissement, sis au 1er étage, et se retrouve seul sur la terrasse. Il joue tout seul sur les lieux. Soudain, il décide de descendre en douce de la terrasse en passant par les acrotères, puis filer à l’anglaise. Il s’emmêle les pinceaux avec les acrotères et peine à se tirer d’affaire. Il se retrouve alors brusquement suspendu entre ciel et terre et balance des jambes.

Il s’emmêle les pinceaux, reste suspendu en l’air, balance des jambes et s’épuise

Et à force de se balancer au-dessus du sol, le jeune garçon s’épuise et sent ses forces l’abandonner. Il se débat néanmoins de toutes ses forces et lâche brusquement prise. Tombant du haut de la terrasse. Il atterrit avec violence dans la cour carrelée de l’école coranique en question et se retrouve avec de graves blessures corporelles et crâniennes, une chute libre qui provoque un vacarme assourdissant dans l’établissement.

Il s’écroule brusquement au sol et meurt sur le coup, le médecin constate le décès

Alertés, des gens se précipitent sur les lieux et trouvent le môme dans un piteux état de santé. Ils volent à son secours et s’emploient par tous les moyens à le réanimer, le temps de trouver un véhicule pour l’évacuer d’urgence dans un centre hospitalier. Ce dernier succombe cependant à ses blessures au cours de son évacuation. Ce que le médecin a constaté à l’arrivée du mouflet dans leurs locaux.

Le maître coranique auditionné, tout comme la maman du défunt garçon

Informés, les flics du poste de police de Wakhinane Nimzath se rendent sur les lieux et effectuent les constatations d’usage. Ils ouvrent une enquête préliminaire et procèdent ensuite aux auditions sur procès-verbal des parents et du maître coranique. Face aux enquêteurs, la mère déclare avoir bel et bien confié son défunt fils au maître coranique, avant de lui demander de le retenir dans l’établissement pendant les heures de pause-petit-déjeuner.