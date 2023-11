TRANSPORT AÉRIEN: Les précisions d’Omar Khassimou Dia sur les difficultés d’Air Sénégal  

Du plomb dans les ailes d’Air Sénégal. Cette « jeune » cette compagnie aérienne connaît des difficultés. A en croire Omar Khassimou Dia, Directeur des Transports aériens, à travers les ondes de la Rfm, il existe bien un plan de relance afin de repositionner cette compagnie malgré les difficultés du secteur.

La difficulté que traverse la compagnie « Air Sénégal » cette compagnie aérienne nationale avec des difficultés financières évoquées à l’assemblée nationale et dans d’autres espaces publics. Mis en service en 2018, ladite compagnie sera impactée en 2020- 2021 par la Covid et sur l’ensemble du secteur. Un préjudice de plusieurs millions voire des milliards. Selon Omar Khassimou Dia, Directeur des Transports aériens au Ministère des Transports aériens, du Développement des Infrastructures aéroportuaires, c’est un secteur qui a été plombé par la pandémie de la Covid 19 et reconnait que cette compagnie n’y est pas échappée.

A la question de savoir si la compagnie fait face à des difficultés et s’acheminerait-elle vers la faillite ?, Omar Khassimou Dia rassure : « tout le monde sait qu’Air Sénégal traverse des difficultés mais il faut noter que cette compagnie est jeune et n’a que 5 ans d’existence par rapport à ces concurrence comme la Rame (Royal air Maroc), Air France etc. La direction est en train de prendre toutes les mesures pour y faire face depuis lors. » A l’en croire, l’on a noté une nette amélioration avec moins de retard et qui est perceptible par les voyageurs qui la sentent et au niveau financier aussi avec une réduction des pertes d’exploitations.

Pour le Directeur des Transports aériens, à la question « le business des compagnies aériennes est ainsi fait. L’on parle de capitalistique et donc entendre des milliards ne doit pas vous étonner et les marges ne sont pas fortes.

A moins 3% sur des milliards c‘est beaucoup d’argent », fait-il savoir. Omar Khassimou Dia révèle que dans le business plan il est prévu un temps pour connaître une stabilité et c’est pourquoi, «il est prévu des déficits qui vont diminuer avec le temps et avec la rentabilité car c’est une option. Mais sachant comment cela marche. » En outre, il est fait état de suppression de destination de villes françaises par la compagnie «Air Sénégal. « Ce qui est normal dans la vie d’une compagnie qui ouvre des routes et supprime des route. 11 destinations ont été supprimées par la RAM. Air Côte d’ivoire est entrain de le faire aussi et c’est la respiration d’une compagnie aérienne », fait-il remarquer.

Pour des lignes d’Europe du sud, selon O. Dia, ce qu’il fait dire c’est qu’avec la Covid, un cabinet a fait une analyse d’Air Sénégal. « Elle a débouché sur un plan de relance adopté en 2022 en octobre et les cadres ont stabilisé ce plan. Une des recommandations était de suspendre les lignes déficitaires. Il y a eu des dizaines de compagnies qui n’ont pas résisté. 15 milliards d’euros de l’aide du gouvernement face à la crise » a révélé le Directeur.

Pour Mansour Diop expert aérien, c’est une compagnie jeune certes avec 5 ans d’existence. « Il y a une perception globale mais vu de l’extérieur l’on s’interroge sur les études sérieuses. Je dis oui mais de l’extérieur on se pose des questions. Sur la ligne de New York, le client est déçu de ne pas voir à la commande un équipage d’Air Sénégal des avions d’Air Sénégal. Cela pose le problème de suivi et face à la clientèle quel est l’image de la compagnie. Mais il faut des efforts», a rappelé l’expert aérien. Sur la question de la stratégie et aux lignes ouvertes et le positionnement de l’Aibd comme hub aérien, Omar Khassimou Dia a ajouté qu’ils ont eu une certification Iso.

