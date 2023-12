Visant à renforcer la mise en œuvre du Règlement 14 de l’Uemoa et de l’acte additionnel de la CEDEAO pour la préservation du patrimoine routier, l’Ageroute, en collaboration avec la Direction générale des Infrastructures routières et du Désenclavement, a organisé un atelier les 11 et 12 décembre 2023. Cet événement a ciblé la formation et la sensibilisation des journalistes sur les enjeux liés à la conservation du patrimoine routier et à la régulation de l’occupation anarchique des emprises routières. Selon des informations, pas moins de 21 098 victimes ont été enregistrées au cours de cette année, parmi lesquelles 519 ont malheureusement perdu la vie dans des tragédies routières.

Les cibles étaient particulierement des journalistes sur les enjeux liés à la conservation du patrimoine routier et à la régulation de l’occupation anarchique des emprises routières. A l’occasion, Ibrahima Ndongo, spécialiste du transport routier, a mis en lumière les chiffres alarmants de 2022, dévoilant une véritable tragédie routière. Selon lui, pas moins de 21 098 victimes ont été enregistrées en 2022, et parmi eux les 519, malheureusement perdu la vie dans des accidents.

Concernant la mise en œuvre intégrale du Règlement 14 de l’Uemoa (2005) et de l’acte additionnel de la Cedeao (2012) au sein de la Cedeao , Malang Faty, ingénieur en génie civil à la retraite, souligne le retard persistant dans l’exercice. M. Malang Faty souligne l’impératif d’appliquer les textes communautaires de l’UEMOA, notamment le Règlement 14, et de la CEDEAO, l’acte additionnel, pour préserver le patrimoine routier.

D’ailleurs, il propose d’encourager le respect de ces textes en renforçant les contrôles, notamment en pesant systématiquement les camions aux sorties des plateformes, mais il insiste sur l’importance de l’équipement des plateformes en matériels de pesée, soulignant que cela contribuerait à réduire la surcharge routière; tout en insistant sur la nécessité de délester les camions en surcharge pour assurer la préservation de la chaussée, mettant en avant la prévention plutôt que les amendes.

L’expert met en lumière les coûts considérables des dégâts liés à la surcharge routière, estimés entre 34 et 45 milliards de francs CFA par an. Il souligne que, en 2013, le Sénégal a supporté un surcoût financier en matière de sécurité routière évalué à 60 milliards sur 3500 kilomètres. De plus, il rappelle la norme de conception routière fixée à 13 tonnes à l’essieu, avec une charge admise de 11,5 tonnes à l’essieu.

L’expert ajoute que le taux de surcharge au Sénégal a diminué de 80% à 52%. Il recommande que le Sénégal applique des amendes à 100% pour la surcharge, car actuellement, seulement la moitié de ces montants est appliquée, soit 10 000 et 30 000 francs au lieu de 20 000 francs par tonne au niveau national et 60 000 francs par tonne au niveau international.