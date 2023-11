A l’occasion de la tournée économique prévue ce lundi 13 novembre prochain, dans la région de Kédougou, Ousmane Sylla, maire de la commune de Kédougou, les responsables de Benno bokk yakaar (BBY) ainsi que les populations kédovines décident d’honorer le Président Macky Sall pour les réalisations des grands projets d’infrastructures dans cette ville et tant d’autres.

La tournée économique de Macky Sall, démarre ce lundi 13 novembre prochain, dans la région de Kédougou. Pour magnifier les réalisations du Président de la République, Ousmane Sylla, maire de la commune de Kédougou, les responsables de Benno bokk yakaar ainsi que les populations kédovines lui réservent un accueil chaleureux.

« Moi, Ousmane Silla maire de la commune de Kédougou et avec tous les responsables politique de Benno bokk yakaar avec la population de Kédougou nous allons l’accueillir, montrer au Sénégal que ce président ce qu’il a fait pour le Kédougou personne ne l’a fait et on va le trouver à travers cet accueil », annonce l’édile de ladite commune.

A partir de ce moment, il pense que le plus important les gens se rende compte de l’importance du travail que Macky Sall a fait depuis qu’il est arrivé au pouvoir au Sénégal. La région de Kédougou peut, selon lui, en témoigner.

Revenant sur les projets d’infrastructures réalisés par Macky Sall à Kédougou, M. Sylla liste qu’aujourd’hui la route Kédougou /Salémata, le château d’eau, le pont de Fongolembi, l’hôpital régional et tant d’autres infrastructures qu’il a réalisées, démontrent encore son amour pour cette région.

Qui ajoute ainsi que « quand on est président et on gère un pays comme il se doit, et c’est tout à fait normal de repasser voir, faire un point pour voir exactement quelles sont les réalisations et qu’est ce qui reste et lancer d’autres travaux parce que le Sénégal doive continuer ». Malheureusement, le maire de la ville de Kédougou se désole du fait que certaines personnes qui ne sont pas dans cette mission d’actions, croient que toute chose qu’ils font, est purement politique. Ce qui est, explique-t-il, complètement contraire à leur point de vue. « Vous savez cette démarche est vraiment une démarche de responsabilité. Cela veut dire quoi nous venons dans une région où il y a eu des réalisations, ou il y aura d’autres réalisations qui vont se faire et c’est une continuité. Nous ne sommes pas dans une dynamique politique politicienne, nous sommes dans une dynamique de travailler et de continuer à faire développer le Sénégal. C’est la seule raison qui nous préoccupe aujourd’hui », précise Ousmane Sylla.

Se prononçant sur la mission de cette société nationale qu’il dirige, le Directeur général de Dakar dem dikk (DDD) dit être en train d’exécuter la vision du Président Macky Sall qui a un souci permanent de la mobilité urbaine et inter-urbaine au niveau du Sénégal.Parce que, lui et son équipe considèrent que ça fait partir de l’équité territoriale.

D’ici la fin de l’année, le Dg de DDD informe qu’ils vont recevoir 370 bus qui vont leur permettre de doubler au sein de Dakar, aux inter-urbains et au niveau de l’Afrique. « Cela démontre encore la vision de Macky Sall et aussi l’importance que les sénégalais ont pour Dakar dem dikk et aujourd’hui notre mission en tant qu’une société nationale de faire en sorte de répondre aux attentes des sénégalais », conclut-il.