Top Infos Rewmi du 28/12/2023: Reprise des cours en présentiel à l’UCAD….Conseil municipal de Sédhiou…Ousmane Sonko a reçu sa convocation pour le tirage au sort de ce 28 décembre…Nouvelle planque…L’Ageroute change de boss…

La coalition Sonko Président 2024 est revenu largement sur la situation de Ousmane Sonko, candidat déclaré à la Présidentielle de 2024. Face à la presse ce mercredi, le mandataire du leader de Pastef dissout, Ayib Daffé, a rappelé tout ce qui s’est passé suite aux décisions rendues par les Tribunaux d’instances de Ziguinchor et de Dakar ordonnant la réintégration de Sonko dans les listes électorales. Il a aussi fait le point sur ses multiples déplacements de la direction générales des élections (Dge), en passant par la Cena (Commission électorale nationale autonome), puis au ministère de l’Intérieur et en fin à la Caisse des dépôts et de consignation (Cdc) qui tous, ont refusé de le recevoir en même temps que l’huissier de Sonko. Malgré ces difficultés, M. Daffé dit avoir réussi à déposer le dossier de candidature de Sonko au Conseil constitutionnel. « Malheureusement pour les commanditaires de ce refus de remettre à Sonko ses fiches de parrainages, Ousmane Sonko a déposé son dossier en bonne et due forme au Conseil constitutionnel ». Mieux encore, s’est réjoui M. Daffé : « Il a reçu sa convocation pour le tirage au sort du 28 décembre ».

Découverte affreuse à Ourossogui

Une découverte affreuse, vers 13 heures 45 mn, à la sortie de la commune de Ourossogui. Des individus sont tombés sur un adolescent bâillonné et ligoté à un arbre près de la nationale 2. Stupéfaits, ils ont alerté la gendarmerie et les pompiers qui se sont déployés sur les lieux. Ils ont trouvé la victime dans un état d’inconscience, le visage tuméfié. Aujourd’hui, on se pose plusieurs questions. Est-ce qu’il s’agit d’une agression ou d’un kidnapping ? Difficile d’apporter des réponses. Par contre, certains avancent avoir vu « des passagers d’un véhicule déposer un corps sous un arbre». La victime a été transférée au centre hospitalier de Ourossogui pour les besoins d’une prise en charge. Une enquête a été découverte pour déterminer les causes de cette violence.

Accident mortel

Un accident mortel s’est produit ce mardi 26 décembre vers 20 heures sur la route Touba-Dahra à hauteur du village de Pampi (commune de Thiamène-Pass). Une moto jakarta en partance de Dahra, qui roulait à vive allure, a violemment percuté une charrette sans signalisation qui roulait dans le même sens. En raison de la violence du choc, le conducteur de la moto, Ibra Wade, âgé de 22 ans s’en est sorti avec des blessures très graves. Il a finalement succombé à ses blessures ce mercredi matin après son évacuation à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Sa dépouille mortelle est attendue à Dahra pour son inhumation prévue à 17 heures.

Deux morts dans un accident à Nguer

Deux personnes ont perdu la vie dans un accident survenu ce mercredi matin à hauteur du village de Nguer, dans le département de Birkelane, a-t-on appris de source sécuritaire. Un camion a heurté latéralement un camion-benne, provoquant l’éclatement de sa roue avant gauche. Le chauffeur a alors perdu le contrôle de son véhicule qui, dans la foulée, a percuté violemment un autre véhicule, selon la même source. Outre les deux personnes ayant péri dans l’accident, six autres ont été blessées. Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, par les sapeurs-pompiers.

Reprise des cours en présentiel à l’UCAD

Les cours en présentiel vont reprendre à la faculté des lettres et sciences humaines de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Selon un communiqué de la dite faculté publié ce 27 décembre, les cours du second semestre de l’année universitaire 2022-2023 iront du 03 au 31 janvier 2024. Une décision qui ne satisfait pas totalement les étudiants de l’Ucad. « C’est une situation un peu particulière parce que le campus social ne sera pas ouvert. Et ce que nous avons toujours réclamé c’est la réouverture totale de l’université. Nous allons continuer à combattre encore pour la réouverture du campus pédagogique et du campus social », a précisé Alla Kane, président de l’amicale de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Ucad. L’université Cheikh Anta Diop de Dakar a fermé ses portes lors des évènements du mois de Juin 2023. Depuis, enseignants et étudiants ont porté le combat pour la réouverture de l’université, alors que les autorités privilégient la réfection et le renforcement de la sécurité au sein de l’UCAD.

L’Ageroute change de boss

C’est sans doute l’une des «mesures individuelles» du Conseil des ministres qui aura retenu le plus d’attention. Ibrahima Ndiaye, ‘’éternel’’ directeur général de l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute Sénégal), a finalement cédé son fauteuil. Son ‘’heureux’’ successeur : Mamadou Ndao, était jusqu’à sa nomination, hier, secrétaire général de la boîte. Ingénieur en statistiques de son état, le nouveau patron de l’Ageroute est donc chez lui, en terrain bien connu. Bon vent alors au DG sortant, Ibrahima Ndiaye, dont la longévité à la tête de l’Ageroute a souvent été source de nombreuses critiques et autre gronderies.

Nouvelle planque

Restons sur ce chapitre des nominations en Conseil des ministres, pour vous dire que Mme Dieng, Ndèye Sali Diop, qui fut ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, a finalement trouvée un nouveau point de chute. L’amie de la première dame a en effet, été catapultée à la présidence Conseil d’administration de la société nationale dénommée «Autoroutes du Sénégal» (ADS), nouvellement créée par son excellence Niangal.

Fac Lettres

Bonne nouvelle pour ceux qui ont toujours défendu la réouverture de l’université de Dakar et la poursuite des enseignements en présentiel. En effet, l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar va reprendre ses activités dans les jours à venir. Dans un communiqué rendu public hier, le doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines (Flsh) Alioune Badara Kandji, informe de la reprise des enseignements en présentiel du second semestre de l’année universitaire 2022-2023 dans son département. L’intervalle retenu pour le démarrage des cours est du 3 janvier au 31 janvier 2024.

Conseil municipal de Sédhiou

Le budget 2024 de la commune de Sédhiou (sud) s’élève à 1 milliard 2 millions 680 mille francs CFA, dont une grande partie est réservée aux secteurs prioritaires tels que l’éducation, la santé et l’hydraulique. Le budget voté mercredi» reflète les ambitions du conseil municipal pour répondre aux préoccupations des populations de la commune», a déclaré devant les journalistes à la fin de la session, El Hadji Oumar Kanté deuxième adjoint au maire de la commune de Sédhiou. Il a souligné l’engagement de la municipalité à construire de nouvelles salles de classes et à réhabiliter celles qui se trouvent dans un état de délabrement.

Théâtre

La pièce « Dakar-Niger (10 octobre 1947-19 mars 1948) : Chronique d’une lutte contre l’iniquité », adaptée du livre « Les bouts de bois de Dieu » de Sembène Ousmane (1923-2023), sera présentée en avant-première, par ta troupe nationale dramatique du Théâtre national Daniel Sorano, jeudi, à partir de 19 heures. Cette première s’inscrit dans le cadre du programme artistique de la saison 2023-2024 du Théâtre national Daniel Sorano, en partenariat avec l’association Sembène Ousmane, en hommage au cinéaste sénégalais dont on célèbre cette année le centenaire.